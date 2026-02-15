ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ : پاکستان کے خلاف بھارت کی ایک رن پر پہلی وکٹ گرگئی

ابھشیک ورما کوئی رن بنائے بغیر پویلین لوٹ گئے، پاکستان نے ٹاس جیت کر بھارت کو بیٹنگ کی دعوت دی

ویب ڈیسک February 15, 2026
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے 27 ویں میچ میں پاکستان نے جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔

کولمبو میں شیڈول گروپ اے کے ہائی وولٹیج میچ میں پاکستان کے کپتان سلمان آغا نے ٹاس جیت کر بھارت کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دے دی۔

بھارت کی جانب سے اوپننگ ابھیشیک شرما اور تلک ورما نے کی، سلمان علی آغا نے پہلا اوور کرایا، اوور کی آخری گیند پر اور انڈین ٹیم کے ایک رن کے اسکور پر ابھیشیک ورما آؤٹ ہوگئے، شاہین شاہ آفریدی نے انہیں کیچ آؤٹ کیا۔

پاکستان الیون

پاکستان کی جانب سے ٹیم کوئی تبدیلی نہیں کی گئی جبکہ بھارتی ٹیم میں دو تبدیلیاں کی گئی ہیں۔

سلمان آغا کے بیان پر بھارتی کپتان کا دلچسپ جواب!

پاکستان کی پلیئنگ الیون میں سلمان آغا (کپتان)، صاحبزادہ فرحان، صائم ایوب، بابر اعظم، شاداب خان، عثمان خان ( وکٹ کیپر)، محمد نواز، فہیم اشرف، شاہین شاہ آفریدی، عثمان طارق، ابرار احمد شامل ہیں۔

انڈین الیون

بھارت کی پلئینگ الیون میں ایشان کشن، ابھیشیک شرما، تلک ورما، سوریا کمار یادیو (کپتان)، ہارک پانڈیا، شیوم دوبے، رنکو سنگھ، اکشر پٹیل، کلدیپ یادیو، ورون چکرورتی، جسپریت بمرا شامل ہیں۔

واضح رہے آج کھیلے گئے دیگر میچز میں گروپ سی میں ویسٹ انڈیز نے نیپال کو 9 وکٹوں سے اور گروپ اے میں امریکا نے نمیبیا کو 31 رنز سے شکست دی ہے۔
