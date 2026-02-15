اسلام آباد میں رمضان کے دوران شاہراہوں پر دسترخوان کیلئے رجسٹریشن لازمی قرار

شہر بھر سے مجموعی طور پر 18 درخواستیں اب تک موصول ہوئی ہیں، ترجمان ضلعی انتظامیہ

ویب ڈیسک/افتخار احمد خانزادہ February 15, 2026
اسلام آباد:

وفاقی دارالحکومت کی انتظامیہ نے رمضان المبارک کے دوران مختلف شاہراہوں پر دسترخوان لگانے کے لیے ضلعی انتظامیہ سے رجسٹریشن لازمی قرار دے دی۔

ترجمان ضلعی انتظامیہ نے بتایا کہ دستر خوان لگانے کے خواہش مند افراد مکمل تفصیلات کے ساتھ درخواست جمع کروا سکتے ہیں، ضلعی انتظامیہ جگہ کی نشان دہی، سیکیورٹی سمیت دیگر سہولیات کی فراہمی یقینی بنائے گی۔

انہوں نے بتایا کہ خواہش مند حضرات اپنے شناختی کوائف اور جگہ کی تفصیلات جمع کروا سکتے ہیں اور شہر بھر سے مجموعی طور پر 18 درخواستیں اب تک موصول ہوئی ہیں۔

ترجمان ضلعی انتظامیہ نے بتایا کہ اسسٹنٹ کمشنرز کی جانب سے جگہ کا معائنہ کرنے کے بعد اجازت نامہ جاری کیا جائے گا اور بغیر رجسٹریشن عوامی دستر خوان لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔
