اب پاکستان کرکٹ ٹیم میں صفائی کا وقت آگیا ہے، فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کو ٹیم سے فارغ کیا جائے، کرکٹ شائقین

زبیر نذیر خان February 15, 2026
فوٹو: کرک انفو

ٹی20 ورلڈ کپ 2026 میں بھارت کے ہاتھوں عبرت ناک شکست پر عوام ٹیم پر برس پڑے اور مطالبہ کیا کہ ٹیم کا پوسٹ مارٹم کیا جائے۔

ٹی20 ورلڈ کپ کے گروپ اے میں روایتی حریف بھارت کے ہاتھوں بدترین شکست کے بعد کرکٹ مداحوں نے کہا کہ ہار جیت کھیل کا حصہ ہوتی ہے لیکن اس طرح کی شکست ناقابل قبول ہے، اب وقت آگیا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا پوسٹ مارٹم کیا جائے، ہمارے کھلاڑی دباؤ برداشت نہیں کر سکے۔

شائقین کہا کہ اب پاکستان کرکٹ ٹیم میں صفائی کا وقت آگیا ہے، فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کو ٹیم سے فارغ کیا جائے، انجری کے شکار فاسٹ بولر نے قیمتی رنز دے کر بھارت کی فتح کی بنیاد رکھی اور اسپنرز بھی اپنا کردار ادا نہیں کر سکے۔

قومی کرکٹ ٹیم کے مداحوں نے کہا کہ بیٹنگ لائن نے بہت نا امید کیا، اوپنرز صاحبزادہ فرحان اور صائم ایوب کے ساتھ بابراعظم بھی امیدوں کا مرکز تھے، شاداب خان بھی امیدوں پر پورا نہیں اترے اور وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں بری طرح سے ناکام رہے۔

انہوں نے کہا کہ بولرز کی ذمہ داری بیٹرز نے ادا کی اور بیٹرز نے بولرز کا کردار ادا کیا۔

شائقین نے بتایا کہ فخر زمان کو تینوں میچز میں کھیلنے کا موقع نہ دینا حیران کن ہے، بھارتی کرکٹ ٹیم نے پروفیشنل انداز میں کھیل کر فتح حاصل کی۔

کرکٹ کے مداحوں کا کہنا تھا کہ سپر ایٹ مرحلے میں جگہ بنانے کے آخری گروپ میچ میں پاکستان کو نمیبیا کی کمزور ٹیم کے خلاف بہتر منصوبہ بندی کے ساتھ میدان میں اترنا پڑے گا، ایسا نہ ہو کہ شکست قومی کرکٹ ٹیم کا مقدر بنے۔
