امریکا: مقابلے کے دوران باکسر کی وِگ اکھڑ گئی

باکسنگ مقابلے میں مخالف باکسر کی جانب سے لگاتار گھونسوں کی بوچھاڑ کے سبب ان کے سر پر لگا ہیئر پیس سامنے سے اکھڑ گیا

ویب ڈیسک February 16, 2026
امریکی باکسر جیرل مِلر نے ہفتے کے روز نیو یارک شہر میں اپنا ہیوی ویٹ مقابلہ مشکل سے جیت لیا لیکن اس سنسنی خیز میچ کے دوران وہ اپنی وِگ کی پکڑ ڈھیلی ہوجانے کی وجہ سے گنوا بیٹھے۔

میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ہونے والے مقابلے میں مخالف باکسر کنگسلے آئیبی کی جانب سے لگاتار گھونسوں کی بوچھاڑ کے سبب جیرل کے سر پر لگا ان کا ہیئر پیس سامنے سے اکھڑنے لگا۔

راؤنڈ کے اختتام پر جب انہیں اندازہ ہوا کہ وِگ اپنی جگہ سے ہٹ چکی ہے تو 37 سالہ باکسر مسکرا دیے اور اسے اٹھا کر تماشائیوں کی طرف اچھال دیا۔

اگرچہ سخت مقابلے کے دوران ان کو بالوں سے ہاتھ دھونا پڑا، لیکن حوصلہ برقرار رکھا اور اسپلٹ ڈیسیژن کے ذریعے فتح اپنے نام کر لی۔

بالوں سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے باکسر کا کہنا تھا کہ اپنی والدہ کے گھر پر بلیچ والے شیمپو سے بال دھونے کے بعد ان کے بال جل گئے تھے، جس کے باعث انہیں ہنگامی طور پر ٹوپی نما وِگ لگوانی پڑی۔
