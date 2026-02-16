ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہر سال تقریباً 10 ہزار بچوں میں کینسر کی تشخیص ہوتی ہے۔ تاہم، بروقت تشخیص نہ ہونے، علاج کی محدود سہولتوں اور مالی مشکلات کی وجہ سے صرف 30 فیصد سے کم بچے زندہ رہ پاتے ہیں۔
انڈس ہسپتال اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک کی جانب سے ’ہیلتھ وائز‘ سیشن کا انعقاد ہوا جس میں ماہرین نے بچوں کے کینسر کے بارے میں آگاہی دی۔
ماہرین کا کہنا تھا کہ عالمی سطح پر ہر سال تقریباً چار لاکھ بچے اور نوجوان کینسر کا شکار ہوتے ہیں، جن میں تقریباً 80 فیصد کیسز کم اور درمیانے آمدنی والے ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں بچاؤ کی شرح 80 تا 85 فیصد سے زیادہ ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں ابتدائی تشخیص اور ماہر علاج کی کمی کے باعث نتائج بہت کم رہتے ہیں۔
ہیلتھ وائز سیشن میں خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر نعیم جبار، پیڈیاٹرک ہیماٹولوجی آنکولوجی اسپیشلسٹ نے کہا کہ بچوں کے کینسر کی بروقت تشخیص اور علاج سے زیادہ تر کیسز مکمل طور پر قابل علاج ہیں۔ بالغوں کے کینسر کے برعکس، بچوں کے زیادہ تر کینسر کی واضح وجہ نہیں ہوتی اور یہ طرز زندگی سے منسلک نہیں ہیں۔ بروقت اور مناسب علاج سے علاج کی شرح 85 فیصد تک پہنچ سکتی ہے۔
انہوں نے وضاحت کی کہ پاکستان میں کم بچاؤ کی بڑی وجوہات میں علامات کی بروقت شناخت نہ ہونا، ناکافی معاونتی دیکھ بھال، ماہر علاج مراکز تک محدود رسائی، تربیت یافتہ ماہرین کی کمی اور علاج چھوڑنے کی زیادہ شرح شامل ہیں۔
بچوں کے کینسر کی سب سے عام اقسام میں لیوکییمیا (خون کا کینسر)، لیمفوما، دماغی اور ریڑھ کی ہڈی کے ٹیومرز، ہڈیوں کے ٹیومرز، نرم ٹشوز کے سارکومہ، نیوروبلاسٹوما، ولمز ٹیومر اور ریٹینو بلاسٹوما شامل ہیں۔ کیمو تھراپی، سرجری اور ریڈیوتھراپی جیسی علاج کی سہولیات موجود ہیں اور اگر بروقت شروع کی جائیں تو مؤثر ہیں۔
اس موقع پر ڈاکٹر سعدیہ محمد، سربراہ شعبہ پیڈیاٹرک ہیماٹولوجی آنکولوجی، ڈاکٹر احمر حامد، کنسلٹنٹ پیڈیاٹرک ہیماٹولوجی اور ڈاکٹر غلام قادر، پیڈیاٹرک آنکولوجسٹ بھی موجود تھے جبکہ ڈاکٹر شمویل اشرف، کنسلٹنٹ پیڈیاٹرک آنکولوجی اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر، میڈیکل سروسز ڈائریکٹوریٹ، اور ڈاکٹر محمد رفیع رضا، کنسلٹنٹ پیڈیاٹرک آنکولوجی سائیکو سوشل کاونسلرز شبنم اور نفیسہ داود نے بھی شرکت کی۔
صحافیوں کے سوالات کے جواب میں ڈاکٹر شمویل اشرف نے کہا کہ کیسز کا دیر سے پیش ہونا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ بہت سے خاندان اس وقت ماہر مراکز تک پہنچتے ہیں جب بیماری پہلے ہی شدید ہو چکی ہوتی ہے۔ کمیونٹی سطح پر آگاہی بچاؤ کے نتائج بہتر بنانے کے لیے ناگزیر ہے۔
انڈس اسپتال میں خدمات کی وسعت کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر اشرف نے بتایا کہ کراچی میں پیڈیاٹرک ہیماٹولوجی آنکولوجی ڈیپارٹمنٹ میں ہر سال تقریباً 1000 نئے بچوں کے کینسر کیسز رجسٹر ہوتے ہیں۔ 2014 سے اب تک 16 ہزار سے زائد بچوں کا علاج کیا جا چکا ہے، جبکہ تقریباً 1300 بچے کسی بھی وقت علاج حاصل کر رہے ہیں۔
انہوں نے عالمی سطح پر کینسر کے علاج کے مالی بوجھ کی وضاحت بھی کی۔ ایک کیمو تھراپی سیشن کی اوسط قیمت تقریباً25 ڈالر (تقریباً 7000 روپے) ہے جبکہ ایک بچے کے مکمل کینسر علاج کی لاگت 6000 ڈالر (16 لاکھ روپے سے زائد) تک ہو سکتی ہے۔ انڈس ہسپتال میں یہ تمام خدمات مریضوں کو بالکل مفت فراہم کی جاتی ہیں۔
ڈاکٹر محمد رفیع رضا نے بچوں کے کینسر کے بارے میں غلط فہمیوں کو دور کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ بچوں کا کینسر منتقل ہونے والا نہیں ہے اور یہ رابطے سے نہیں پھیلتا۔ یہ کسی بھی طرح بچے یا والدین کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ کینسر کا مطلب ہمیشہ موت نہیں ہے۔ بروقت تشخیص اور مناسب علاج شفا کے امکانات کو نمایاں طور پر بڑھا دیتے ہیں۔
کراچی سے باہر علاج کی رسائی بہتر بنانے کے لیے، انڈس ہسپتال اینڈ ہیلتھ نیٹورک نے پیڈیاٹرک آنکولوجی خدمات کو غیر مرکزیت دینے کے لیے شیئرڈ کیئر ماڈل متعارف کرایا۔ 2023 سے اب تک سندھ میں 414 مریض شیئرڈ کیئر سینٹرز میں مشترکہ طور پر علاج حاصل کر چکے ہیں جبکہ 2021 سے کوئٹہ میں پیڈیاٹرک آنکولوجی یونٹ میں 1030 مریضوں کا مشترکہ علاج ہوا ہے۔
سرکاری اسپتالوں کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے پیڈیاٹرک آنکولوجی یونٹس ایس کے بی زی اسپتال کوئٹہ، ڈی ایچ کیو بدین، مدر اینڈ چائلڈ اسپتال نوابشاہ، شیخ زاید چائلڈرن اسپتال لاڑکانہ، ڈاکٹر زینت عیسانی انسٹی ٹیوٹ شکارپور اور سول اسپتال کراچی میں قائم کیے گئے ہیں۔
انڈس اسپتال اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک پاکستان کے سب سے بڑے مفت پیڈیاٹرک آنکولوجی پروگراموں میں سے ایک چلاتا ہے جو خاندان کی مالی حیثیت سے قطع نظر مکمل علاج فراہم کرتا ہے۔
ماہرین صحت نے دوبارہ زور دیا کہ بروقت تشخیص زندگی بچاتی ہے اور والدین، اساتذہ، صحت کے فراہم کنندگان اور میڈیا پروفیشنلز سے اپیل کی کہ وہ آگاہی بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہر بچے کو زندگی کا مساوی اور منصفانہ موقع مل سکے۔