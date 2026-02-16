بلوچستان میں موسم کے حوالے سے محکمہ موسمیات نے وارننگ جاری کر دی

شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور محفوظ رہیں، محکمہ موسمیات

ویب ڈیسک February 16, 2026
کوئٹہ:

محکمہ موسمیات نے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں طوفانی موسم اور بارش کے امکان کے حوالے سے وارننگ جاری کر دی ہے۔

کوئٹہ، پشین، مسلم باغ، ڑوب، زیارت، بارکھان، سبی اور قلات میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔

ساحلی علاقوں کی صورتحال بھی سنگین ہے، کیچ، پنجگور، واشک، خاران، خضدار اور گوادر میں بھی طوفانی ہواؤں اور بارش کا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور محفوظ رہیں۔

Express News

بلوچستان میں موسم کی صورتحال کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی نئی پیشگوئی

Express News

بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں برفباری کا امکان، محکمہ موسمیات کا نیا الرٹ جاری

درجہ حرارت میں بھی واضح کمی دیکھی گئی ہے: کوئٹہ میں کم از کم 3، زیارت میں 2، ژوب میں 5، سبی میں 13 اور تربت میں 15 ڈگری ریکارڈ کیے گئے ہیں۔

گوادر اور جیوانی میں کم از کم درجہ حرارت 13 اور 15 ڈگری کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش اور کم درجہ حرارت کے اثرات فصلوں، گھروں اور ٹرانسپورٹ پر پڑ سکتے ہیں، اس لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے۔

شہریوں کو چاہیے کہ موسم کی تازہ ترین اپ ڈیٹس پر نظر رکھیں اور ضرورت نہ ہونے پر سفر مؤخر کریں۔
