شعیب اختر نے پاکستان کرکٹ کی تباہی کی وجہ بتادی

ہم ٹی وی میں بیٹھ کر ہم باتیں کرسکتے ہیں لیکن گراؤنڈ پر اس وقت کوئی مقابلہ نہیں، راولپنڈی ایکسپریس

ویب ڈیسک February 16, 2026
facebook whatsup
2011
شعیب اختر نے 2011 میں کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لی تھی—فوٹو: بشکریہ انڈیا ڈاٹ کام

راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر نے بھارت کے خلاف پاکستان کی شکست تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی تباہی کی وجوہات بتادیں۔ 

بھارتی ٹی وی چینل پر ایک پروگرام کے دوران شعیب اختر نے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی پر کڑی تنقید کی۔ 

ان کا کہنا تھا کہ ایک بندے کر کرکٹ کا کچھ پتا ہی نہیں اور آپ اس کو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنادیں تو انجام تو یہی ہوگا، یہ ایسا ہی ہے کہ مجھے نیوز کا کچھ نہیں پتا اور آپ مجھے کسی نیوز چینل کا ہیڈ بنادیں تو میں کیا کروں گا جب مجھے کچھ معلوم ہی نہیں ہوگا 

راولپنڈی ایکسپریس نے کہا کہ اس حال میں کیسے ٹیم چلے گی، ایک بندے کو آپ نے سپراسٹار بنایا ہوا جو ایک میچ نہیں جتواسکتا اور ایک ایسے بولر کو سپر اسٹار بنایا ہوا ہے جو 10 اوورز تک نہیں کرواسکتا، جب اس قسم کے اسٹارز منتخب کروگے تو انجام یہی ہوگا

ان کا کہنا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ آپ ایک غیر سنجیدہ اور جاہل بندے کو بڑی نوکری دے دیں گے تو یہی ہوگا یا پھر کوئی ادارہ ایسے بندے کے حوالے کردیں تو وہ یہی کرے گا۔ 

مزید پڑھیں

Express News

پاکستان سے جیتنے کے بعد بھارتی بلے باز کا بڑا بیان!

Express News

تہذیب یافتہ لوگ ہاتھ نہ ملانے پر برا مناتے ہیں چاہے پاکستانی ہو یا بھارتی، عامر سہیل

انہوں نے تسلیم کیا کہ بھارت کی کرکٹ بہت آگے چلی گئی ہے اور ہم بہت پیچھے رہہ گئے ہیں، دونوں ٹیموں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، بس ٹی وی میں بیٹھ کر ہم باتیں کرسکتے ہیں گراؤنڈ پر اس وقت کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ 

شعیب اختر نے کہا کہ تاہم، میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرنا تو نہیں چھوڑ سکتا، چاہے ہم ہارتے رہیں، اب میں یہی دعا کرسکتا ہوں کہ پاکستان نمیبیا کو شکست دے اور اگلے مرحلے میں داخل ہو۔ 

پروگرام میں شریک بھارتی کرکٹر محمد کیف نے بھی شعیب اختر کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ساری بات سچائی سے بیان کردی ہے تو اس میں کچھ اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ پاکستان کی کرکٹ کہا جارہی ہے۔ 

واضح رہے کہ آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 کے گروپ مرحلے میں گزشتہ روز بھارت نے پاکستان کو 61 رنز سے شکست دی تھی۔ 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فارمولا ون والے بلنڈر پر میرے اپنے بچوں نے میرا مذاق اڑایا تھا، ندا یاسر

فارمولا ون والے بلنڈر پر میرے اپنے بچوں نے میرا مذاق اڑایا تھا، ندا یاسر

 Feb 15, 2026 12:52 PM |
شاہ رخ خان کی اہلیہ کے لگژری ریزورٹ میں ایک رات قیام کی قیمت کتنی ہے؟

شاہ رخ خان کی اہلیہ کے لگژری ریزورٹ میں ایک رات قیام کی قیمت کتنی ہے؟

 Feb 15, 2026 12:23 PM |
ہانیہ عامر کی عاصم اظہر سے شادی؛ اداکارہ نے خاموشی توڑ دی؛ ویڈیو وائرل

ہانیہ عامر کی عاصم اظہر سے شادی؛ اداکارہ نے خاموشی توڑ دی؛ ویڈیو وائرل

Feb 15, 2026 12:54 AM |

متعلقہ

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: پاکستان کے سات کھلاڑی مل کر 20 رنز بھی نہ بناسکے

Express News

پاکستان کرکٹ ٹیم کا پوسٹ مارٹم کیا جائے، شائقین کا مطالبہ

Express News

پاکستان سے جیتنے کے بعد بھارتی بلے باز کا بڑا بیان!

Express News

گورنر سندھ کا بھارت سے جیت پر قومی ٹیم کیلئے ایک کروڑ انعام کا اعلان

Express News

تہذیب یافتہ لوگ ہاتھ نہ ملانے پر برا مناتے ہیں چاہے پاکستانی ہو یا بھارتی، عامر سہیل

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: بھارت نے پاکستان کو 61 رنز سے شکست دے دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو