کراچی ائیرپورٹ پر غیرقانونی طور بیرون ملک جانے والے مسافر گرفتار 

مسافر سے ایجنٹ نے جنوبی کوریا پہچانے کے 28 لاکھ روپے میں ڈیل کی

ویب ڈیسک February 16, 2026
facebook whatsup

جعلی دستاویزات پر غیرقانونی طور بیرون ملک جانے کی کوشش میں کراچی ائیرپورٹ پر  مسافر گرفتار کرلیے گئے۔ 

تفصیلات کے مطابق جعلی دستاویزات پر کراچی سے تھائی لینڈ جانے والے مسافر واجد علی کو ایف آئی اے امیگریشن نے آف لوڈ کردیا۔

مسافر سے ایجنٹ نے جنوبی کوریا پہچانے کے 28 لاکھ روپے میں ڈیل کی۔ ایجنٹ کو ابتدائی طور تین لاکھ روپے ادا کیے۔

مسافر نے ایجنٹ سے غیرقانونی طور جعلی دستاویزات پر پہلے تھائی لینڈ اور تھائی لینڈ سے جنوبی کوریا پہنچانے کی ڈیل کی۔ مسافر واجد علی کو 14 فروری کو ہوٹل بکنگ نہ ہونے پر واپس بھیجا گیا تھا۔

مسافر واجد علی کا تعلق کراچی سے ہے۔ واجد علی کو آف لوڈ کرکے حراست میں لیکر مزید قانونی کارروائی کے لیے انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل بھیج دیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نامور بھارتی گلوکارہ انتقال کرگئیں

نامور بھارتی گلوکارہ انتقال کرگئیں

Feb 16, 2026 12:25 PM |
تابش ہاشمی کا بھارت سے شکست پر قومی ٹیم کو ٹرول کرنے کا دلچسپ انداز وائرل

تابش ہاشمی کا بھارت سے شکست پر قومی ٹیم کو ٹرول کرنے کا دلچسپ انداز وائرل

 Feb 16, 2026 12:01 PM |
فارمولا ون والے بلنڈر پر میرے اپنے بچوں نے میرا مذاق اڑایا تھا، ندا یاسر

فارمولا ون والے بلنڈر پر میرے اپنے بچوں نے میرا مذاق اڑایا تھا، ندا یاسر

 Feb 15, 2026 12:52 PM |

متعلقہ

Express News

آسٹریا کے دورے میں تجارت، سرمایہ کاری، اقتصادی تعاون پر توجہ مرکوز رہے گی، وزیراعظم

Express News

باجوڑ میں فائرنگ سے ایڈیشنل ایس ایچ او شہید

Express News

پاک کالونی میں آپریشن، لیاری گینگ سے تعلق رکھنے والا شوٹر مارا گیا

Express News

ریاست مدینہ والا کبھی کہتا ہےآنکھ میں درد ہے کبھی کہتا ہے دودھ نہیں ملتا، آصف زرداری

Express News

اسلام آباد میں رمضان کے دوران شاہراہوں پر دسترخوان کیلئے رجسٹریشن لازمی قرار

Express News

اسلام آباد میں رمضان کے دوران شاہراہوں پر دسترخوان کیلئے رجسٹریشن لازمی قرار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو