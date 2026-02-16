تابش ہاشمی کا بھارت سے شکست پر قومی ٹیم کو ٹرول کرنے کا دلچسپ انداز وائرل

ویب ڈیسک February 16, 2026
پاکستان کے معروف میزبان وکامیڈین تابش ہاشمی نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں بھارت کے ہاتھوں شکست پر پاکستانی ٹیم کو انوکھے انداز میں ٹرول کیا۔ 

نجی ٹی وی کے میزبان تابش ہاشمی نے اپنے پروگرام میں گزشتہ روز بھارت کے ہاتھوں پاکستان کی بدترین شکست پر قومی کھلاڑیوں پر دلچسپ انداز میں تنقید کے نشتر چلائے جب کہ بھارتی ٹیم اور کرکٹ بورڈ کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ 

سوشل میڈیا پر وائرل کلپ میں تابش ہاشمی کہتے ہیں ’خبر وہ ہوتی ہے جو انَ ہونی ہو جو ہربار ہوتی ہے وہ خبر نہیں کہلاتی اور آج بھی ایسا ہی ایک دن تھا‘۔ 

ان کا کہنا تھا کہ کل پروگرام میں محمد عامر، راشد لطیف اور احمد شہزاد جو کہہ رہے تھے کہ یہ ہوگا اور وہی ہوا کہ امریکا نے نمبیا کو شکست دی۔

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: بھارت نے پاکستان کو 61 رنز سے شکست دے دی

مزید کہا کہ دوسری خبروں میں بھارت نے بھی پاکستان کو شکست دی لیکن اس پر ہمارا جوش وخروش دیدنی ہے، جس پر وہاں موجود لوگوں نے بھرپور تالیاں بجائیں۔

پروگرام کے میزبان نے بھارتی کرکٹ ٹیم اور بورڈ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو لوگ رہا ہوگا کہ ہمیں شکست کا کوئی غم ہے لیکن یہ آپ کی بھول ہے، ہمیں اب عادت ہوگئی ہے، کچھ نہیں ہوا ہمیں۔

 تابش ہاشمی نے پروگرام کے دوران شاہین شاہ آفریدی، بابراعظم اور شاداب کی ناقص کارکردگی پر بھی تالیاں بجوائیں۔ 

 
Feb 16, 2026 12:25 PM |
 Feb 16, 2026 12:01 PM |
