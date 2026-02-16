عمران خان سے ڈیل کی خبروں سے متعلق حنیف عباسی کا دلچسپ بیان

ہر قیدی کی طرح بانی پی ٹی آئی کا علاج ہونا ان کا حق ہے، وفاقی وزیر ریلوے

ویب ڈیسک February 16, 2026
راولپنڈی:

وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کا بانی پی ٹی آئی سے ڈیل کی خبروں پر کہنا ہے کہ شادی سے پہلے رضا مندی ضروری ہے، اگر دونوں اطراف سے رضا مندی ہوگئی تو ڈیل ہو جائے گی، ہر قیدی کی طرح بانی پی ٹی آئی کا علاج ہونا ان کا حق ہے۔

راولپنڈی کے بینظیر بھٹو اسپتال کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں وزیر ریلوے حنیف عباسی کا مزید کہنا تھا کہ جب میں جیل میں تھا تو کئی بار ذاتی معالج کے لیے درخواست کی مگر ایک نہ سنی گئی اور نہ ہی علاج سے پہلے بچوں سے ملنے کی اجازت ملی۔

وفاقی وزیر نے کہا کہ سیاست میں حرفِ آخر نہیں ہوتا، آج کے حریف کل کے ساتھی بن سکتے ہیں،  جو شخص 74 برس کی عمر میں بھی اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکے، وہ سیاست نہ کرے۔ سیاست میں وقت کے ساتھ مچورٹی آتی ہے، مجھ میں آج 2003 کے مقابلے میں زیادہ پختگی ہے۔

انہوں نے کہا کہ 9مئی کو فتح حاصل کرکے اقتدار ملنے کی خواہش غلط ہے، میں نے ساری زندگی تاجروں کے ساتھ سیاست کی ہے، ضلعی انتظامیہ کو تاجروں کی ہڑتال سے پہلے ان کے مسائل حل کرنے کو کہا ہے اور ان شاءاللہ تاجروں کے مسائل جلد حل ہوں گے۔

حنیف عباسی نے کہاکہ ہم نے یورالوجی بنایا، او پی ڈی بلاک بنایا اور ہولی فیملی اسپتال اپ گریڈ ہو رہا ہے، راولپنڈی میں پورا ہیلتھ کا شعبہ رینوویٹ ہو رہا ہے، وزیر اعلی پنجاب کی کاوشیں ہیں تاکہ عام آدمی کو بہترین سہولیات میسر آئیں، یورالوجی میں مارچ کے آخر میں گردہ ٹرانسپلانٹ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔

وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ کارکردگی کی بنیاد پر مقابلہ ہونا چاہیئے، راولپنڈی باقی تمام شہروں اور صوبوں سے بہت بہتر ہے، یونیورسٹی کا کردار خطے میں اہم ہے، 150 وینٹیلیٹرز اور ایم آر آئی مشینیں دستیاب ہیں، مری روڈ پر بھی تین بسیں چلائیں گے جن کیلئے اسٹیشنز بن رہے ہیں۔
