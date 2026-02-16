ایران اور امریکا پھر آمنے سامنے، جنیوا میں فیصلہ کن جوہری مذاکرات شروع

خلیجی عرب ممالک نے بھی خبردار کیا ہے کہ کسی ممکنہ فوجی کارروائی سے خطے میں نئی جنگ چھڑ سکتی ہے

ویب ڈیسک February 16, 2026
facebook whatsup

دبئی: ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی جنیوا روانہ ہو گئے ہیں جہاں امریکا کے ساتھ جوہری پروگرام سے متعلق بالواسطہ مذاکرات کا دوسرا دور منعقد ہوگا۔

ایرانی سرکاری خبر رساں ایجنسی IRNA کے مطابق یہ مذاکرات عمان کی ثالثی میں ہوں گے۔

گزشتہ ہفتے دونوں ممالک کے درمیان پہلا دور عمان میں ہوا تھا، اس سے قبل بھی اسی نوعیت کے مذاکرات ہوئے تھے تاہم خطے میں کشیدگی اور ایران و اسرائیل کے درمیان 12 روزہ جنگ کے بعد بات چیت تعطل کا شکار ہوگئی تھی۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو اس کے جوہری پروگرام پر پابند کرنے کے لیے طاقت کے استعمال کی دھمکی دیتے رہے ہیں، جبکہ تہران نے خبردار کیا ہے کہ کسی بھی حملے کا جواب دیا جائے گا۔

خلیجی عرب ممالک نے بھی خبردار کیا ہے کہ کسی ممکنہ فوجی کارروائی سے خطے میں نئی جنگ چھڑ سکتی ہے۔

امریکا کا مؤقف ہے کہ ایران کسی بھی سطح پر یورینیم افزودگی نہ کرے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ وہ اپنے پرامن جوہری پروگرام سے دستبردار نہیں ہوگا۔

اطلاعات کے مطابق ایران ماضی میں 60 فیصد تک یورینیم افزودہ کر چکا ہے، جو ہتھیاروں کے درجے کے قریب سمجھی جاتی ہے۔

امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ واشنگٹن سفارتی حل میں دلچسپی رکھتا ہے اور مذاکرات پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی نمائندے نئے دور کی بات چیت کے لیے یورپ پہنچ رہے ہیں۔

دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ کسی بھی ممکنہ معاہدے میں ایران کا تمام افزودہ مواد ملک سے باہر منتقل کیا جانا چاہیے۔

ادھر عالمی جوہری نگران ادارے کے سربراہ سے بھی ایرانی وفد کی ملاقات متوقع ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نامور بھارتی گلوکارہ انتقال کرگئیں

نامور بھارتی گلوکارہ انتقال کرگئیں

Feb 16, 2026 12:25 PM |
تابش ہاشمی کا بھارت سے شکست پر قومی ٹیم کو ٹرول کرنے کا دلچسپ انداز وائرل

تابش ہاشمی کا بھارت سے شکست پر قومی ٹیم کو ٹرول کرنے کا دلچسپ انداز وائرل

 Feb 16, 2026 12:01 PM |
فارمولا ون والے بلنڈر پر میرے اپنے بچوں نے میرا مذاق اڑایا تھا، ندا یاسر

فارمولا ون والے بلنڈر پر میرے اپنے بچوں نے میرا مذاق اڑایا تھا، ندا یاسر

 Feb 15, 2026 12:52 PM |

متعلقہ

Express News

غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 12 فلسطینی شہید

Express News

پابندی ختم کرنے کی شرط پر امریکا سے جوہری معاہدے کے لیے تیار ہیں، ایرانی نائب وزیر خارجہ

Express News

طارق رحمان نے اپنی جماعت کی تاریخی کامیابی کو جمہوری جدوجہد کرنے والوں کے نام کردیا

Express News

امریکا اور ایران کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور کہاں ہوگا؟ تفصیلات سامنے آگئیں

Express News

اوباما کا سخت ردعمل، ٹرمپ کی متنازع ویڈیو پر خاموشی توڑ دی

Express News

غیرقانونی افغان مہاجرین کے خلاف گھیرا تنگ، ہزاروں گرفتاریاں سامنے آگئیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو