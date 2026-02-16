سیف سٹی میں قائم ورچوئل بلڈ بینک کی ایک اور شاندار کامیابی

سیف سٹی لاہور میں کینسر میں مبتلا 16 سالہ بچی کو بروقت A+ خون کی فراہمی سے معصوم جان بچالی گئی۔
تفصیلات کے مطابق چلڈرن اسپتال لاہور سے شہری نے ایمرجنسی 15 پر کال کر کے فوری خون کی درخواست کی۔ کالر نے بتایا کہ اس کی بیٹی آئی سی یو میں زیر علاج ہے اور فوری طور پر A+ خون درکار ہے۔
سیف سٹی آفیسر نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ورچوئل بلڈ بینک ڈیٹا بیس سے ڈونر تلاش کیااور سیف سٹی ورچوئل بلڈ بینک کے ذریعے ڈونر نے بروقت خون عطیہ کیا۔
بروقت خون کی فراہمی سے کینسر میں مبتلا ننھی فاخرہ عثمان کی جان بچا لی گئی۔ بچی کے والد نے سیف سٹی کے فوری اور مؤثر اقدام پر دلی شکریہ ادا کیا اور ٹیم کے لیے دعائیں دیں۔
ترجمان سیف سٹی کا کہنا تھا کہ سیف سٹی ورچوئل بلڈ بینک میں 1 لاکھ 20 ہزار سے زائد شہری، پولیس اہلکار اور افسران بطور ڈونر رجسٹر ہو چکے ہیں۔
میڈیکل ایمرجنسی میں فوری خون کی فراہمی کے لیے 15 پر کال کریں اور 4 دبائیں۔ سیف سٹی ورچوئل بلڈ بینک میڈیکل ایمرجنسی میں 24/7 شہریوں کی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہے۔