اسلام آباد: تحریک انصاف کے متعدد اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سمیت دیگر رہنماؤں پر اسلام اباد پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔
مقدمے کے متن کے مطابق اراکین اسمبلی کے گن مینوں نے پولیس پر سیدھی فائرنگ کی، اراکین اسمبلی نے پولیس اہلکاروں کی یونیفارم بھی پھاڑی۔
تھانہ سیکرٹرہٹ میں درج مقدمہ میں انسداد دہشتگردی ایکٹ کی دفعہ 7ATA سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔
506/114/427/188/186/149/148/395/353/324/مرد AMPLIFIER ACT SEC 3/4/PAPO ACT 2024 SEC8-7/ کی دفعات شامل ہیں، پارلیمنٹرین و دیگر 50/55 عہدیدران اور در کرد کو نامزد کیا گیا ہے۔
اقبال آفریدی MNA ، شفقت میاں MNA ملک حسن MPA سرائے احسن رضا MPA محمد اکرم MPA ، اسد زمان چیمہ MPA ، حسن نیازی، میاں مد شرار شد، عمر فاروق، مسیر وصی قطر، ملک عمر اسلم سابقه MNA سید رفعت شاه MPA، غیاب رشید MPA، محمد سرفراز احمداد گر MPA وغیرہ مقدمہ میں نامزد کیے گئے ہیں۔