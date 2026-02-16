پنجاب میں مستحق خاندانوں کیلئے اربوں کے فنڈز جاری

وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر 20 ارب روپے کے فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں۔
تفصیلات کے مطابق اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت گھروں کی تعمیر کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے اہم اقدامات جاری ہیں۔
مستحق خاندانوں کے گھروں کی تعمیر کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے فنڈز جاری کیے گئے۔ اب تک1 لاکھ 21 ہزار سے زائد خاندانوں کوبلاسود قرض فراہم کیے جا چکے ہیں۔
مزید برآں 26 ہزار سے زائد خاندانوں کو فوری اقساط جاری کی جاسکیں گی جبکہ صوبہ بھر میں اس وقت 43 پزار سے زائد گھر زیر تعمیر ہیں۔ اب تک 172 ارب روپے سے زائد پروگرام کے تحت گھروں کی تعمیر کے لیے خرچ کیے جا چکے ہیں۔
ترجمان نے بتایا کہ اب تک 6 ارب روپے سے زائد کی ریکوری کامیابی سے کی جاچکی ہے، 1لاکھ 12ہزار سے زائد خاندانوں کو تعمیر مکمل کرنے کے لیے دوسری قسط کا اجرأ کیا جا چکا ہے۔ 5 سال میں 5 لاکھ گھروں کی تعمیر کا ہدف مکمل کیا جائے گا۔
ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام سے بڑی تعداد میں مستحق خاندان مستفید ہو رہے ہیں۔ قرضہ جات کی فراہمی کا عمل آسان اور شفاف رکھا گیا ہے۔