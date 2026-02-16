لاہور: رشتہ دیکھنے کے بہانے گھر بلاکر 2 سگی بہنوں کا گینگ ریپ، ویڈیو بناکرخاموش رہنے کی دھمکی

لاہور میں گینگ ریپ کا ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے جب کہ جنوبی چھاونی کے علاقہ میں دو سگی بہنوں کو تین ملزمان نے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔
پولیس نے لڑکیوں کی والدہ کے بیان پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، مقدمہ مدعیہ کے بیان کے مطابق ملزمان رشتے دیکھنے کا بہانہ بنا کر دونوں بہنوں کو گھر سے لے کر گئے۔
ایف آئی آر کے مطابق ملزمان جان محمد، بلال اور خرم نے نشہ آور چیز پلا کر بیٹیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور زیادتی کی ویڈیو بنا کر خاموش رہنے کی دھمکی دی۔
پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے واقعہ میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا۔