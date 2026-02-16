موٹرسائیکل سوار فیملی کو ٹکر مارنے والا کار ڈرائیور گرفتار

زخمی ہونیوالوں میں ارم بی بی، 3 سالہ علی اور 6 ماہ کا دارویال شامل ہیں

ویب ڈیسک February 16, 2026
نصیر آباد میں موٹرسائیکل سوار فیملی کو ٹکر مار کر فرار ہونے والا کار ڈرائیور گرفتار کرلیا گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق سی بی ڈی روڈ پر کار سوار نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری جس سے بائیک سوار خاتون اور 2 بچے زخمی ہوگئے۔

کار ڈرائیور کی زگ زیگ ڈرائیونگ و تیز رفتاذی کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ سی بی ڈی روڈ پر مامور اسپیشل ٹیم نے دوران پٹرولنگ ایکسیڈنٹ دیکھ کر موقع پر پہنچ گئی۔

ریسکیو ٹیم آنے سے پہلے ڈولفن ٹیم نے ممکنہ طور پر خاتون و بچوں کو طبی امداد دی۔ حادثہ میں زخمی ہونیوالوں میں ارم بی بی، 3 سالہ علی اور 6 ماہ کا دارویال شامل ہیں۔

ڈولفن ٹیم نے طبی امداد کیلئے فیملی کو جنرل اسپتال منتقل کر دیا۔ کار ڈرائیور کے فرار کی کوشش ناکام بناتے ہوئے پٹرولنگ پر مامور ڈولفن ٹیم نے کار ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔

کار ڈرائیور عبدالله گاڑی سمیت کارروائی کیلئے تھانہ نصیر آباد کے حوالے کردیا گیا ہے۔
