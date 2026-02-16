ٹی 20 ورلڈ کپ: انگلینڈ نے اٹلی کو جیت کیلئے 203 رنز کا ہدف دیدیا

آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ کا 29 واں گروپ میچ انگلینڈ اور اٹلی کے درمیان کھیلا جارہا ہے۔
ایڈن گارڈنز میں گروپ سی کی ٹیموں کے درمیان کھیلے جارہے میچ میں انگلینڈ نے اٹلی کو جیت کیلئے 203 رنز کا ہدف دے دیا۔
انگلینڈ نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور 7 وکٹوں کے نقصان پر 202 رنز بنائے۔
انگلینڈ کی طرف سے ول جیک 53 رنز بناکر ناقابل شکست رہے، ٹوم بینٹن 30، فل سالٹ 28، سیم کرن نے 25 رنز اسکور کیے۔
اٹلی کے گرانٹ اسٹیورٹ اور کریشن کالوگاماج نے 2، 2 وکٹیں، جے جے اسمٹس، علی حسن اور بین مینانتی نے ایک، ایک وکٹ حاصل کی۔