اداکارہ میرب علی اور گلوکار عاصم اظہر کی منگنی ختم ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بار پھر نئی بحث چھڑ گئی ہے۔
تین برس تک جاری رہنے والے تعلق کے اختتام کے باوجود مداحوں کی توجہ اس جوڑی پر مرکوز رہی، اور حالیہ دنوں میں عاصم اظہر اور اداکارہ ہانیہ عامر کے درمیان قربتوں کی افواہوں نے اس معاملے کو مزید گرما دیا ہے۔
چند روز قبل عاصم اظہر اور ہانیہ عامر کی ایک ڈانس ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوئی، جس کے بعد دونوں کے دوبارہ قریب آنے سے متعلق چہ مگوئیاں شروع ہوگئیں۔ ویڈیو کے سامنے آتے ہی مداحوں نے قیاس آرائیاں شروع کر دیں کہ شاید دونوں کے درمیان تعلقات ایک بار پھر استوار ہو رہے ہیں۔
اسی دوران میرب علی کی جانب سے شیئر کی گئی ایک انسٹاگرام اسٹوری نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ اداکارہ نے اپنی اسٹوری میں ایک تصویر پوسٹ کی جس پر درج تھا ’’میری فکر نہ کرو، اپنی اُن غلطیوں کی فکر کرو جن کا حساب تم پر بڑھتا جا رہا ہے۔‘‘
اگرچہ میرب نے کسی کا نام نہیں لیا، تاہم سوشل میڈیا صارفین اس پیغام کو حالیہ خبروں کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں اور اسے عاصم اظہر کی جانب اشارہ سمجھ رہے ہیں۔
اس مبینہ اشارتی پیغام کے بعد انٹرنیٹ پر مختلف آرا سامنے آئیں۔ ایک صارف نے تبصرہ کیا کہ ’’وہ ہمیشہ ہانیہ کا تھا، وہیں واپس چلا گیا۔‘‘ جبکہ ایک اور نے لکھا، ’’تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ تم ایک منفی انسان سے بچ گئیں۔‘‘ اس کے برعکس کچھ مداحوں نے میرب علی کے لیے ہمدردی اور حمایت کا اظہار کیا اور انہیں مضبوط رہنے کا مشورہ دیا، جبکہ بعض افراد نے اسے محض ایک عمومی اور ذاتی نوعیت کا پیغام قرار دیا۔