ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: زمبابوے کے کپتان سکندر رضا کا بڑا بیان!

گروپ اسٹیج میں زمبابوے نے آسٹریلیا کو شکست دے کر ایونٹ کا پہلا اپ سیٹ کیا تھا

ویب ڈیسک February 16, 2026
زمبابوے کے کپتان سکندر رضا کہتے ہیں کہ اگر اب ٹیم سے کوئی غلطی ہوئی تو اب تک حاصل ہونے والی فتوحات بے معنی ہوجائیں گی۔

زمبابوے کی ٹیم ایونٹ میں اپنے ابتدائی دو میچز کولمبو میں کھیلنے کے بعد آخری دو میچز پالیکیلے میں کھیلے گی۔ زمبابوے کا آئرلینڈ کے خلاف اس ہی پچ پر ہوگا جس پر پیر کے روز سری لنکا اور آسٹریلیا کا مقابلہ شیڈول ہے۔

پیر کے روز پری میچ بریفنگ میں سکندر رضا کا کہنا تھا کہ سری لنکا اور آسٹریلیا کے میچ کے بعد سلیکشن سے متعلق صورتحال مزید واضح ہوگی۔ وکٹ، گراؤنڈ کی اونچائی اور گیند کے گراؤنڈ میں حرکت سے متعلق چیلنجز کو سمجھتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ درست کمبینیشن بنانے کے لیے ٹیم کو بہت وقت لگا ہے۔ ہم اس سفر میں گزشتہ 18 ماہ سے ہیں، اس دوران مختلف کمبینیشن آزمائے اور جب ہمیں وہ کمبینیشن ملا جس کے متعلق ٹیم کا خیال تھا کہ وہ ان کنڈیشنز میں مدد دے گا تو اس کے ساتھ ہم پچھلے نو ماہ سے چل رہے ہیں۔
