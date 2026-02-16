چیئرمین پی سی بی کی سری لنکن وزیر کھیل سے ملاقات، کھیلوں کے فروغ پر تبادلہ خیال

اس موقع پر محسن نقوی نے سری لنکن وزیر کھیل کو دورۂ پاکستان کی دعوت بھی دی

ویب ڈیسک February 16, 2026
وفاقی وزیرداخلہ و چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے سری لنکا کے وزیر کھیل و امور نوجوانان سنیل کمارا گیمیج سے ملاقات کی جس میں کھیلوں خصوصاً کرکٹ کے فروغ کے لیے دوطرفہ تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔

سری لنکا میں پاکستان کے ہائی کمشنر میجر جنرل ریٹائرڈ فہیم العزیز، ایڈوائزر ٹو چئیرمین پی سی بی عامر میر، چیف آپریٹنگ آفیسر سمیر احمد، چیف ایگزیکٹو آفیسر پی ایس ایل سلمان نصیر بھی اس موقع پر موجود تھے۔

ملاقات میں سری لنکن وزارتِ اسپورٹس کے ساتھ اشتراک کار کو وسعت دینےکا فیصلہ کیا گیا اور پاکستان اور سری لنکن وزارت کھیل نے دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔

محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات میں گرمجوشی آرہی ہے اور کرکٹ اور دیگر کھیلوں کے ذریعے باہمی تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ انہوں نے سری لنکا میں ملنے والی محبت اور شاندار مہمان نوازی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے موقع پر بہترین انتظامات کو سراہا۔

Express News

چیئرمین پی سی بی کے اعزاز میں سری لنکا کرکٹ کی جانب سے خصوصی تقریب کا انعقاد

Express News

چیئرمین پی سی بی محسن نقوی  پاک بھارت میچ دیکھنے کیلیے سری لنکا پہنچ گئے

اس موقع پر محسن نقوی نے سری لنکن وزیر کھیل کو دورۂ پاکستان کی دعوت بھی دی۔

علاوہ ازیں محسن نقوی نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان سری لنکا کے ساتھ سکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو ہر شعبے میں فروغ دیا جائے گا۔

واضح رہے کہ پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ کے میچز سری لنکا میں کھیل رہی ہے اور سری لنکا میں پاک بھارت میچ دیکھنے کے سلسلے میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سری لنکا گئے ہیں۔
