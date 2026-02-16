افغانستان کے راشد خان نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں نیا سنگِ میل عبور کر لیا

افغانستان نے یو اے ای کو 5 وکٹوں سے شکست دی اور یہ افغانستان کی رواں ٹورنامنٹ میں پہلی فتح ہے

ویب ڈیسک February 16, 2026
افغانستان کے مایہ ناز اسپنر راشد خان نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ  میں نیا سنگِ میل عبور کر لیا۔

افغانسان کے راشد خان ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں 700  وکٹیں حاصل  کرنے  والے پہلے  بولر  بن گئے،  انہوں نے آج  یو اے ای کے خلاف میچ میں وکٹ حاصل کرکے  یہ سنگِ میل عبور کیا۔

ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں ویسٹ انڈیز کے ڈیوین براوو  631  وکٹیں حاصل کرکے دوسرے نمبر پر جبکہ ویسٹ انڈیز کے شیو نارائن 613  وکٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔

افغانستان کے راشد خان ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں بھی سب سے زیادہ  وکٹیں حاصل کرنے والے بولر ہیں، وہ 191 وکٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں جبکہ نیوزی لینڈ کے ٹم ساؤتھی دوسرے اور کیوی اسپنر اش سودھی تیسرے نمبر پر ہیں ٹم ساؤتھی نے 164 جبکہ اش سودھی نے 162 وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں۔

واضح رہے کہ آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ کے 28 ویں گروپ میچ میں افغانستان نے یو اے ای کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی اور یہ افغانستان کی رواں ٹورنامنٹ میں پہلی فتح ہے۔
