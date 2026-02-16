افغانستان کے مایہ ناز اسپنر راشد خان نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں نیا سنگِ میل عبور کر لیا۔
افغانسان کے راشد خان ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں 700 وکٹیں حاصل کرنے والے پہلے بولر بن گئے، انہوں نے آج یو اے ای کے خلاف میچ میں وکٹ حاصل کرکے یہ سنگِ میل عبور کیا۔
ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں ویسٹ انڈیز کے ڈیوین براوو 631 وکٹیں حاصل کرکے دوسرے نمبر پر جبکہ ویسٹ انڈیز کے شیو نارائن 613 وکٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔
افغانستان کے راشد خان ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں بھی سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے بولر ہیں، وہ 191 وکٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں جبکہ نیوزی لینڈ کے ٹم ساؤتھی دوسرے اور کیوی اسپنر اش سودھی تیسرے نمبر پر ہیں ٹم ساؤتھی نے 164 جبکہ اش سودھی نے 162 وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں۔
واضح رہے کہ آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ کے 28 ویں گروپ میچ میں افغانستان نے یو اے ای کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی اور یہ افغانستان کی رواں ٹورنامنٹ میں پہلی فتح ہے۔