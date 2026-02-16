پاکستان کے سابق فاسٹ بولر شعیب اختر بھارتی ٹی وی کے ایک اسپورٹس پروگرام میں خاتون اینکر پر برہم ہوگئے۔
اسپورٹس کے پروگرام میں جب خاتون اینکر نے کہا کہ آپ کو دوسرا نظریہ دیکھنا ہوگا تو خاتون اینکر اور شعیب اختر کے درمیان تکرار ہوئی جس پر شعیب اختر نے اینکر سے کہا کہ آپ کسی بھی دھرم سے ہو آپ میری بہن ہو میری جان لیکن یہ سیاسی پروگرام نہیں بلکہ یہ اسپورٹس کا شو ہے ہمیں اسپورٹس کے حوالے سے بات کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ اگر میں بات کرنے پر آیا تو ایک لاکھ باتیں کرنے کو ہیں۔
بھارتی ٹی وی کے پروگرام میں خاتون اینکر سے گفتگو میں شعیب اختر نے کہا کہ میں انڈر 19 کا میچ دیکھنے گیا تھا اور روہت شرما کی تعریف کی تھی ہم نے اس طرح کی مثالیں قائم کرنی ہیں۔
ہینڈ شیک کے معاملے پر شعیب اختر نے کہا کہ آپ ہم سے میچ ہی نہ کھیلو، آتے ہو اور ہینڈ شیک نہیں کرتے گورے کیا سوچیں گے کہ یہ دونوں کس طرح کی قومیں ہیں۔
شعیب اختر کا کہنا تھا کہ یہ غلط طریقہ ہے میں کیسے کسی سے ہاتھ نہ ملاؤں، یہ ٹھیک نہیں ہے اگر نہیں کھیلنا تو کھیلو ہی نہیں اور پیسے بھی چھوڑ دو، ہم نے ابھی آئی پی ایل کا ایک سیزن کھیلا اور اس کے بعد نہیں کھیلے اور اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا۔