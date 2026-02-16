تو میری بہن ہے میری جان، یہ اسپورٹس شو ہے سیاسی نہیں؛ شعیب اختر بھارتی اینکر پر برہم

آپ ہم سے میچ ہی نہ کھیلو، آتے ہو اور ہینڈ شیک نہیں کرتے گورے کیا سوچیں گے کہ یہ دونوں کس طرح کی قومیں ہیں

ویب ڈیسک February 16, 2026
پاکستان کے سابق فاسٹ بولر شعیب اختر بھارتی ٹی وی کے ایک اسپورٹس پروگرام میں خاتون اینکر پر برہم ہوگئے۔  

اسپورٹس کے پروگرام میں جب خاتون اینکر نے کہا کہ آپ کو دوسرا نظریہ دیکھنا ہوگا تو خاتون اینکر اور شعیب اختر کے درمیان تکرار ہوئی جس پر شعیب اختر نے اینکر سے کہا کہ آپ کسی بھی دھرم سے ہو آپ میری بہن ہو میری جان لیکن یہ سیاسی پروگرام نہیں بلکہ یہ اسپورٹس کا شو ہے ہمیں اسپورٹس کے حوالے سے بات کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ اگر میں بات کرنے پر آیا تو ایک لاکھ باتیں کرنے کو ہیں۔

بھارتی ٹی وی کے پروگرام میں خاتون اینکر سے گفتگو میں شعیب اختر نے کہا کہ میں انڈر 19 کا میچ دیکھنے گیا تھا اور روہت شرما کی تعریف کی تھی ہم نے اس طرح کی مثالیں قائم کرنی ہیں۔

Express News

شعیب اختر نے پاکستان کرکٹ کی تباہی کی وجہ بتادی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ہینڈ شیک کے معاملے پر شعیب اختر نے کہا کہ آپ ہم سے میچ ہی نہ کھیلو، آتے ہو اور ہینڈ شیک نہیں کرتے گورے کیا سوچیں گے کہ یہ دونوں کس طرح کی قومیں ہیں۔

شعیب اختر کا کہنا تھا کہ یہ غلط طریقہ ہے میں کیسے کسی سے ہاتھ نہ ملاؤں، یہ ٹھیک نہیں ہے اگر نہیں کھیلنا تو کھیلو ہی نہیں اور پیسے بھی چھوڑ دو، ہم نے ابھی آئی پی ایل کا ایک سیزن کھیلا اور اس کے بعد نہیں کھیلے اور اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا۔
