پاکستانی سپر ماڈل روما مائیکل نے ایک انٹرویو میں پاکستانیوں سے متعلق ایک اہم نکتہ اٹھایا ہے، جس پر سوشل میڈیا اور فیشن حلقوں میں بحث چھڑ گئی ہے۔
روما مائیکل فیشن انڈسٹری کا جانا پہچانا نام ہیں اور ملک کے بڑے ڈیزائنرز کے لیے ریمپ واک کرچکی ہیں۔ وہ بیوٹی پیجنٹس میں بھی باقاعدگی سے شریک ہوتی رہی ہیں اور مس گرینڈ انٹرنیشنل میں پاکستان کی نمائندگی بھی کر چکی ہیں۔
روما پہلی بار اس وقت منظرِ عام پر آئیں جب انہوں نے مس ویٹ پاکستان میں شرکت کی۔ بعد ازاں انہوں نے ماڈلنگ کی دنیا میں قدم رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سیکڑوں فوٹو شوٹس اور بڑے برانڈز کی نمائندگی کا اعزاز حاصل کر لیا۔ ان کا کیریئر صرف پاکستان تک محدود نہیں رہا بلکہ وہ بین الاقوامی فیشن پروجیکٹس اور عالمی مقابلہ حسن کا بھی حصہ رہ چکی ہیں۔
حال ہی میں ایک فیشن شو کے موقع پر روما مائیکل نے پاکستانیوں کے حوالے سے کھل کر اظہارِ خیال کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ اپنے ملک اور اپنے لوگوں سے محبت کرتی ہیں، تاہم ایک پہلو ایسا ہے جو انہیں مایوس کرتا ہے۔ ان کے مطابق ہمارے ہاں پیشہ ورانہ نظم و ضبط یعنی پروفیشنل ازم کی کمی نمایاں ہے۔
روما کا کہنا تھا کہ بیرونِ ملک کام کرنے کے دوران انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ نہایت منظم اور سسٹیمیٹک انداز میں کام کرتے ہیں، جب کہ پاکستان میں اکثر یہ سنجیدگی اور ترتیب دکھائی نہیں دیتی۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ملک میں بھی پیشہ ورانہ معیار کو بہتر بنایا جائے تاکہ فیشن اور دیگر شعبے عالمی سطح پر مزید مضبوط انداز میں ابھر سکیں۔
روما مائیکل کے اس بیان کے بعد مداحوں کی جانب سے مختلف آرا سامنے آ رہی ہیں، جہاں کچھ افراد ان کی بات سے اتفاق کر رہے ہیں تو کچھ اسے تنقید کے بجائے اصلاح کی دعوت قرار دے رہے ہیں۔