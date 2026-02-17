واٹس ایپ نے ویب ورژن کیلئے اہم فیچر متعارف کرا دیا

واٹس ایپ نے ویب ورژن کے لیے وائس اور ویڈیو کالنگ انکرپشن سپورٹ جاری کرنا شروع کر دی

ویب ڈیسک February 17, 2026
facebook whatsup

انسٹنٹ میسجنگ ایپلی کیشن واٹس ایپ نے اپنے ویب ورژن کے لیے وائس اور ویڈیو کالنگ انکرپشن سپورٹ جاری کرنا شروع کر دی۔

نئے فیچر کی مدد سے صارفین اب براہ راست ویب ورژن کو کال کرنے یا کال موصول کرنے کے لیے موبائل فون پر انحصار کیے بغیر استعمال کر سکیں گے۔

اس اپ ڈیٹ کے بعد صارفین ریئل ٹائم میں کمیونیکیشن ٹول کو واٹس ایپ ویب میں لاگ ان ہو کر استعمال کیا جا سکے گا۔ اس فیچر کا اضافہ ایپ کی دائرہ کار کو ان افراد کے لیے بڑھائے گا جو متعدد ڈیوائس یا براؤزر پر واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں۔

سہولت کے ساتھ ساتھ کمپنی نے اس فیچر کے اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہونے کا خاص خیال رکھا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سپر ماڈل روما مائیکل کی پاکستانیوں پر تنقید، سوشل میڈیا پر بحث

سپر ماڈل روما مائیکل کی پاکستانیوں پر تنقید، سوشل میڈیا پر بحث

 Feb 16, 2026 10:28 PM |
ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی بڑھتی قربتیں، سابقہ منگیتر کا پیغام سامنے آگیا

ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی بڑھتی قربتیں، سابقہ منگیتر کا پیغام سامنے آگیا

 Feb 16, 2026 06:27 PM |
اکشے کمار اپنی زندگی کے کس واقعے پر اب تک شرمندہ ہیں؟

اکشے کمار اپنی زندگی کے کس واقعے پر اب تک شرمندہ ہیں؟

 Feb 16, 2026 06:06 PM |

متعلقہ

Express News

سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس کی سروس معطل

Express News

60 برس قبل پراسرار طور پر لاپتہ ہونے والے خلائی جہاز کا معمہ حل ہونے کے قریب

Express News

خطرناک اور تباہ کن زلزلے کی پیشگوئی، دنیا تباہ ہونے جارہی ہے؟

Express News

چین نے ایران کو جدید ریڈار’’YLC-8B‘‘فراہم کر دیا

Express News

میٹا کا اسمارٹ گلاسز میں متنازع ٹیکنالوجی شامل کرنے پر غور

Express News

یوٹیوب کا بڑا فیچر اپ ڈیٹ: اب کسی بھی زبان کی ویڈیوز اپنی زبان میں دیکھیں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو