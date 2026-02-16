قومی کرکٹ ٹیم کے سابق آل راؤنڈر عماد وسیم اور سوشل میڈیا انفلوئنسر نائلہ راجہ کی شادی نے سوشل میڈیا پر نئی بحث چھیڑ دی۔
عماد وسیم کی سابق اہلیہ ثانیہ اشفاق نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک تقریب کی ویڈیو شیئر کی جس میں عماد وسیم اور نائلہ راجہ کو دیکھا جاسکتا ہے۔
عماد وسیم کی سابق اہلیہ ثانیہ اشفاق نے دعویٰ کیا کہ دونوں نے دوسری شادی کرلی ہے، اس کے بعد سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے شدید ردعمل دیکھنے کو آیا۔
ثانیہ اشفاق کی جانب سے شیئر کی گئی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ایک صارف نے لکھا کہ کہنے کو الفاظ نہیں ثانیہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جبکہ دوسرے صارف نے کہا کہ اللہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو خوشیاں اور سکون سے نوازے۔
کسی نے کہا کہ ہمیں گھر تباہ کرنے والوں اور دھوکے بازوں کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک صارف نے کہا کہ اس طرح کے مرد کو آوارہ لڑکی کا انتخاب کرتے ہوئے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور یہی اس کا معیار ہے۔
ایک صارف نے کمنٹ میں لکھا کہ بیوی کی جبلت کبھی غلط نہیں ہوتی! کبھی نہیں! کسی نے ثانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ثانیہ وہ اسی کا مستحق تھا۔