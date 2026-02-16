عماد وسیم اور نائلہ راجہ کی شادی نے سوشل میڈیا پر نئی بحث چھیڑ دی

ہمیں گھر تباہ کرنے والوں اور دھوکے بازوں کی حمایت نہیں کرنی چاہیے

ویب ڈیسک February 17, 2026
facebook whatsup

قومی کرکٹ ٹیم کے سابق آل راؤنڈر عماد وسیم اور سوشل میڈیا انفلوئنسر نائلہ راجہ کی شادی نے سوشل میڈیا پر نئی بحث چھیڑ دی۔

عماد وسیم کی سابق اہلیہ ثانیہ اشفاق نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک تقریب کی ویڈیو شیئر کی جس میں عماد وسیم اور نائلہ راجہ کو دیکھا جاسکتا ہے۔

عماد وسیم کی سابق اہلیہ ثانیہ اشفاق نے دعویٰ کیا کہ دونوں نے دوسری شادی کرلی ہے، اس کے بعد سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے شدید ردعمل دیکھنے کو آیا۔

مزید پڑھیں

Express News

عماد وسیم نے نائلہ راجہ سے شادی کی تصدیق کردی

Express News

عماد وسیم کی سوشل میڈیا انفلوئنسر نائلہ راجہ سے دوسری شادی، سابق اہلیہ نے ویڈیو شیئر کردی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثانیہ اشفاق کی جانب سے شیئر کی گئی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ایک صارف نے لکھا کہ کہنے کو الفاظ نہیں ثانیہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جبکہ دوسرے صارف نے کہا کہ اللہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو خوشیاں اور سکون سے نوازے۔

کسی نے کہا کہ ہمیں گھر تباہ کرنے والوں اور دھوکے بازوں کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک صارف نے کہا کہ اس طرح کے مرد کو آوارہ لڑکی کا انتخاب کرتے ہوئے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور یہی اس کا معیار ہے۔

ایک صارف نے کمنٹ میں لکھا کہ بیوی کی جبلت کبھی غلط نہیں ہوتی! کبھی نہیں! کسی نے ثانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ثانیہ وہ اسی کا مستحق تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سپر ماڈل روما مائیکل کی پاکستانیوں پر تنقید، سوشل میڈیا پر بحث

سپر ماڈل روما مائیکل کی پاکستانیوں پر تنقید، سوشل میڈیا پر بحث

 Feb 16, 2026 10:28 PM |
ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی بڑھتی قربتیں، سابقہ منگیتر کا پیغام سامنے آگیا

ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی بڑھتی قربتیں، سابقہ منگیتر کا پیغام سامنے آگیا

 Feb 16, 2026 06:27 PM |
اکشے کمار اپنی زندگی کے کس واقعے پر اب تک شرمندہ ہیں؟

اکشے کمار اپنی زندگی کے کس واقعے پر اب تک شرمندہ ہیں؟

 Feb 16, 2026 06:06 PM |

متعلقہ

Express News

عماد وسیم نے نائلہ راجہ سے شادی کی تصدیق کردی

Express News

نیوزی لینڈ اسکواڈ میں اہم تبدیلی، مائیکل بریسویل کی جگہ کس کو شامل کیا گیا؟

Express News

عماد وسیم کی سوشل میڈیا انفلوئنسر نائلہ راجہ سے دوسری شادی، سابق اہلیہ نے ویڈیو شیئر کردی

Express News

تو میری بہن ہے میری جان، یہ اسپورٹس شو ہے سیاسی نہیں؛ شعیب اختر بھارتی اینکر پر برہم

Express News

افغانستان کے راشد خان نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں نیا سنگِ میل عبور کر لیا

Express News

چیئرمین پی سی بی کی سری لنکن وزیر کھیل سے ملاقات، کھیلوں کے فروغ پر تبادلہ خیال

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو