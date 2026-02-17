امریکا: 22 برس سے ایک نمبر کی لاٹری کھیلنے والے نے لاکھوں ڈالر جیت لیے

امریکی ریاست اوہائیو سے تعلق رکھنے والے شہری نے 35 لاکھ ڈالر جیتے

ویب ڈیسک February 17, 2026
facebook whatsup

امریکا میں 22 برس سے ایک ہی نمبر سے لاٹری کھیلنے والے شخص نے بالآخر لاکھوں ڈالر کا انعام جیت لیا۔

امریکی ریاست اوہائیو کے شہر ایکرون سے تعلق رکھنے والے شخص (جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا) نے بتایا کہ وہ گزشتہ 22 برس سے ایک ہی چھ ہندسوں کا سیٹ (6-8-16-20-26-45) لاٹری کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اس دوران ان کے چھوٹے چھوٹے انعامات نکلے لیکن وہ یہ ہندسے استعمال کرتے رہے۔

شہری نے 4 فروری کی قرعہ اندازی کے لیے اس نمبر کا جو ٹکٹ خریدا اس نے بالآخر 35 لاکھ ڈالر کا انعام دلوا دیا۔

شہری نے مزید کہا کہ قرعہ اندازی میں انہوں نے اپنے نمبروں کو فوراً پہچان لیا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سپر ماڈل روما مائیکل کی پاکستانیوں پر تنقید، سوشل میڈیا پر بحث

سپر ماڈل روما مائیکل کی پاکستانیوں پر تنقید، سوشل میڈیا پر بحث

 Feb 16, 2026 10:28 PM |
ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی بڑھتی قربتیں، سابقہ منگیتر کا پیغام سامنے آگیا

ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی بڑھتی قربتیں، سابقہ منگیتر کا پیغام سامنے آگیا

 Feb 16, 2026 06:27 PM |
اکشے کمار اپنی زندگی کے کس واقعے پر اب تک شرمندہ ہیں؟

اکشے کمار اپنی زندگی کے کس واقعے پر اب تک شرمندہ ہیں؟

 Feb 16, 2026 06:06 PM |

متعلقہ

Express News

امریکا: مقابلے کے دوران باکسر کی وِگ اکھڑ گئی

Express News

امریکا: نیوکلیئر فیوژن کا عمل کرنے والا 12 سالہ طالبعلم

Express News

 ایک غلطی نے امریکی شہری کو لاکھوں ڈالر جتوادیے

Express News

ایئرلائن پرواز نے مسافر کو اصل منزل سے مخالف سمت میں کوسوں دور پہنچا دیا

Express News

چین کی 530 میٹر بلند عمارت، جدید تعمیراتی مہارت کا ایک شاندار نمونہ

Express News

اونٹوں کا مقابلہ حسن، خوبصورتی کیلئے بوٹوکس کے استعمال پر کئی اونٹ مقابلے سے باہر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو