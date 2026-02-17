شدید دھند کے باعث موٹرویز ٹریفک کے لیے بند، ترجمان سنٹرل ریجن

لاہور:
شدید دھند کے باعث موٹروے پولیس نے مختلف شاہراہوں کو ٹریفک کے لیے عارضی طور پر بند کردیا۔
ترجمان سنٹرل ریجن سید عمران احمد کے مطابق لاہور تا سیالکوٹ موٹروے ایم 11 کو دھند کی شدت کے باعث بند کردیا گیا ہے، جبکہ موٹروے ایم 2 کو لاہور سے ہرن مینار تک ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے۔
ترجمان کا کہنا ہے کہ موٹرویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا ہے کیونکہ شدید دھند ڈرائیونگ کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوسکتی ہے اور حدِ نگاہ کم ہونے سے حادثات کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔
موٹر وے پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ دھند کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ترجمان کے مطابق دھند کے موسم میں دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دی جائے۔
سید عمران احمد نے مزید بتایا کہ محفوظ اور بہتر سفری وقت صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک ہے، جب حدِ نگاہ نسبتاً بہتر ہوتی ہے۔ موٹر وے پولیس صورت حال کا مسلسل جائزہ لے رہی ہے اور موسم بہتر ہوتے ہی موٹرویز کو مرحلہ وار بحال کیا جائے گا۔