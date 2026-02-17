جڑانوالہ، پولیس مقابلہ میں دو سگے بھائی ہلاک، کار کی ٹکر سے راہگیر بھی جان سے گیا

دونوں ملزمان ریکارڈ یافتہ اور اشتہاری تھے، پولیس کا دعویٰ

ویب ڈیسک February 17, 2026
facebook whatsup
جڑانوالہ:

تھانہ روڈالہ کے علاقے چک نمبر 364 گ ب میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران دو سگے بھائی ہلاک ہوگئے، جبکہ ملزمان کی گاڑی کی زد میں آکر ایک راہگیر بھی جاں بحق ہوگیا۔

پولیس کے مطابق ملزمان کی شناخت سعید اور آصف کے نام سے ہوئی ہے، جو تھانہ پیپلز کالونی کے علاقے سے مبینہ طور پر ایک گاڑی چھین کر فرار ہوئے تھے۔

واردات کی اطلاع ملتے ہی تھانہ روڈالہ سمیت چار تھانوں کی پولیس نے ملزمان کا تعاقب شروع کیا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ سرکل بڑا گھر سیدوالہ کی حدود میں ملزمان اور پولیس کے درمیان آمنا سامنا ہوا، جہاں مبینہ طور پر دوطرفہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔

فائرنگ کے نتیجے میں دونوں بھائی شدید زخمی ہوگئے اور بعد ازاں دم توڑ گئے۔

حکام کے مطابق تعاقب کے دوران ملزمان کی گاڑی بے قابو ہو کر ایک راہگیر پر چڑھ دوڑی جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا۔

پولیس کا دعویٰ ہے کہ دونوں ملزمان ریکارڈ یافتہ اور اشتہاری تھے، جبکہ واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سپر ماڈل روما مائیکل کی پاکستانیوں پر تنقید، سوشل میڈیا پر بحث

سپر ماڈل روما مائیکل کی پاکستانیوں پر تنقید، سوشل میڈیا پر بحث

 Feb 16, 2026 10:28 PM |
ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی بڑھتی قربتیں، سابقہ منگیتر کا پیغام سامنے آگیا

ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی بڑھتی قربتیں، سابقہ منگیتر کا پیغام سامنے آگیا

 Feb 16, 2026 06:27 PM |
اکشے کمار اپنی زندگی کے کس واقعے پر اب تک شرمندہ ہیں؟

اکشے کمار اپنی زندگی کے کس واقعے پر اب تک شرمندہ ہیں؟

 Feb 16, 2026 06:06 PM |

متعلقہ

Express News

پارلیمنٹ ہاؤس دھرنا، پی ٹی آئی کے 7 اراکین اسمبلی دہشت گردی کے مقدمے میں گرفتار

Express News

وزیراعظم کی وفود کی سطح پر مذاکرات میں آسٹریا کے چانسلر سے جرمن زبان میں گفتگو

Express News

شانگلہ میں آپریشن کے درمیان مقابلہ، پولیس کے تین جوان شہید، تین دہشت گرد ہلاک

Express News

کراچی؛ کیماڑی ٹاپو کے قریب گھر سے 6 بچوں کی ماں کی گلا کٹی ہوئی لاش برآمد

Express News

اپوزیشن اتحاد کا مطالبات پورے ہونے تک پارلیمنٹ ہاؤس کا دھرنا جاری رکھنے کا فیصلہ

Express News

نیٹ میٹرنگ، نیپرا نے سولر صارفین کو بڑی خوش خبری سنادی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو