بلوچستان میں آج موسم کیسا رہے گا؟

کوئٹہ:
محکمہ موسمیات کے مطابق آج بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں مطلع ابر آلود رہے گا جبکہ مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کوئٹہ، چمن، پشین، مسلم باغ، ژوب، زیارت اور بارکھان میں بارش کے ساتھ تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ بعض مقامات پر وقفے وقفے سے بارش جبکہ چند علاقوں میں ژالہ باری کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
اسی طرح سبی، قلات، کیچ، پنجگور، واشک، خاران، لسبیلہ، خضدار اور گوادر میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔
محکمہ موسمیات کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
قلات میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا، زیارت میں درجہ حرارت منفی 1 جبکہ ژوب میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ رہا جبکہ سبی میں کم سے کم درجہ حرارت 13 اور تربت میں 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
نوکنڈی میں 10 اور چمن میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ نوٹ کیا گیا اور ساحلی علاقوں میں گوادر میں 14 جبکہ جیوانی میں 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
ساحلی علاقوں میں گوادر میں 14 جبکہ جیوانی میں 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
محکمہ موسمیات نے شہریوں کو خراب موسم کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔