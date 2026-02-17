لاہور میں نرسنگ کی طالبعلم سے زیادتی کی کوشش میں ملوث ملزم گرفتار کرلیا گیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق گلبرگ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی سے ملزم کو گلبرگ 3 سے ٹریس کیا۔ متاثرہ طالبعلم قذافی سٹیڈیم کے قریب پارٹ ٹائم نجی کلینک پر کام کرتی تھی۔
ملزم نے 21 سالہ لڑکی سے زبردستی زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ زمین پر گھسیٹنے کے باعث لڑکی کے بازوں اور ٹانگوں پر چوٹیں بھی آئیں۔
ملزم آکاش کیخلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ہے اور جینڈر سیل کے حوالے کردیا گیا ہے۔
ایس پی شہربانو نقوی کا کہنا تھا کہ خواتین کا استحصال کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔