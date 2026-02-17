لاہور میں نرس پر جنسی تشدد کرنے والا ملزم گرفتار 

خواتین کا استحصال کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، ایس پی شہربانو نقوی

February 17, 2026
لاہور میں نرسنگ کی طالبعلم سے زیادتی کی کوشش میں ملوث ملزم گرفتار کرلیا گیا ہے۔ 

تفصیلات کے مطابق گلبرگ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی سے ملزم کو گلبرگ 3 سے ٹریس کیا۔ متاثرہ طالبعلم قذافی سٹیڈیم کے قریب پارٹ ٹائم نجی کلینک پر کام کرتی تھی۔

ملزم نے 21 سالہ لڑکی سے زبردستی زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ زمین پر گھسیٹنے کے باعث لڑکی کے بازوں اور ٹانگوں پر چوٹیں بھی آئیں۔

ملزم آکاش کیخلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ہے اور جینڈر سیل کے حوالے کردیا گیا ہے۔ 

ایس پی شہربانو نقوی کا کہنا تھا کہ خواتین کا استحصال کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔
