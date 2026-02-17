اسرائیلی جاسوسی تھرلر سیریز ’تہران‘ کی پروڈیوسر ڈانا ایڈن یونان کے شہر ایتھنز کے ایک ہوٹل کے کمرے میں مردہ پائی گئیں۔
غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مشہور جاسوسی سیریز ’تہران‘ کی تخلیق کار کے بارے میں یونانی پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے اتوار کو خودکشی کرلی۔
اسرائیلی ہٹ ٹی وی سیریز کی شریک تخلیق کار یونانی شہر ایتھنز کے ایک ہوٹل کے کمرے میں مردہ پائی گئیں جہاں اس جاسوسی تھرلر کے چوتھے سیزن کی شوٹنگ جاری تھی۔
پولیس حکام کے مطابق ہلاکت کے بارے میں مختلف پہلوؤں سے تشویش شروع کر دی گئی ہے، تاہم ابھی تحقیقات مکمل ہونے میں وقت لگے گا۔
50 سالہ اسرائیلی خاتون کی شناخت ڈانا ایڈن کے نام سے ہوئی ہے جس کو اس کے رشتہ دار کافی بار فون کال کرنے کی کوشش میں ناکام ہوئے تھے اور اس تک کال نہیں پہنچ سکی تھی۔
یونانی پولیس کے مطابق 52 سالہ ڈانا ایڈن سے متعلق خبر ان کے بھائی کے ذریعے ملی، اور ابتدائی طور پر موت کو خودکشی قرار دیا گیا۔
دوسری جانب، اسرائیلی میڈیا میں یونانی پولیس کی ایران سے ممکنہ تعلق کی تحقیقات کی خبروں کے بعد پروڈکشن کمپنی نے واضح کیا کہ یہ کوئی مجرمانہ موت نہیں اور گردش کرنے والی افواہیں بے بنیاد ہیں۔
یاد رہے کہ ایسے معاملات میں لازمی پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے جس کی تصدیق سرکاری تحقیقات سے ہوتی ہے، چند ہی گھنٹوں میں پولیس نے باضابطہ انکوائری شروع کرتے ہوئے ہوٹل اسٹاف کے بیانات لیے اور سی سی ٹی وی فوٹیج طلب کرلی۔
پولیس ترجمان کانسٹنٹینا ڈیموگلیڈو نے بھی قتل کے امکان کو رد کرتے ہوئے بتایا کہ پروڈیوسر کے بھائی کے مطابق وہ ایک بیماری کی دوا استعمال کر رہی تھیں جس کے باعث وہ ماضی میں اسپتال میں داخل بھی رہ چکی تھیں۔
پولیس کے تحقیقات کاروں کو کمرے سے ایسی گولیاں ملی ہیں جو مبینہ طور پر نشے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔
فلم پروڈکشن کمپنی نے اس پروڈیوسر کی ہلاکت کو ان کے خاندان ، دوستوں اور ان کے رفقاء کے لیے سخت صدمے کا باعث قرار دیا ہے۔
پروڈکشن کمپنی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس واقعے کے بارے میں افواہیں ختم ہوں اور حقائق سامنے آئیں۔