ریلوے ورکرز کی ہڑتال، ٹرین بغیر اسٹاف روانہ، لائٹس بھی بند

جب تک بقیہ ٹریول الاؤنس تنخواہیں ادا نہیں ہوتیں ہڑتال اور بائیکاٹ جاری رہے گا، ورکر یونین

ویب ڈیسک February 17, 2026
راولپنڈی:

ریلوے ٹرین لائٹنگ اسٹاف نے مکمل ہڑتال کرتے ہوئے ٹرین لائٹنگ کا بھی بائیکاٹ کر دیا۔

راولپنڈی سے تیز گام ٹرین بغیر اسٹاف کے روانہ کر دی گئی جبکہ اسٹاف بائیکاٹ سے ٹرینوں کی لائٹنگ بھی بند ہوگئی، تیز گام ایکسپریس کو اندھیرے میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہونا پڑا۔

ورکر یونین کا کہنا تھا کہ جب تک بقیہ ٹریول الاؤنس تنخواہیں ادا نہیں ہوتیں ہڑتال اور بائیکاٹ جاری رہے گا۔

انہوں نے کہا کہ رمضان سر پر ہے اور ریلوے کے کلاس فور کے کسی ملازم کو تنخواہ نہیں دی گئی، ریلوے آمدن بڑھ رہی ہے تو ملازمین کو تنخواہیں کیوں نہیں مل رہیں۔

ریلوے ٹرین لائٹنگ اسٹاف نے راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پر احتجاج کرتے ہوئے نعرہ بازی کی اور گاڑیوں کا بائیکاٹ کیا۔
