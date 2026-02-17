گلستان جوہر میں فائرنگ سے دو افراد کی ہلاکت کا واقعہ، زمینی تنازعے کا شاخسانہ نکلا

گلستان جوہر کے علاقے بلوچ چوک بھٹائی آباد میں فائرنگ سے دو افراد کے جاں بحق ہونے کا واقعہ دو گروپوں میں زمین کے تنازعے کا شاخسانہ نکلا۔
تفصیلات کے مطابق جاں بحق ہونے والا 15 سالہ شاروم مسیح فائرنگ کی زد میں آکر مارا گیا جو گھر سے دودھ لینے نکلا تھا، جاں بحق ہونے والا 30 سالہ طلحہٰ شاہ مسلیم لیگ فنکشنل کا علاقائی عہدیدار ہے۔
واقعے کے بعد ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے ، پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ فائرنگ میں عدنان بھٹی اور اس کے دیگر دو ساتھی ملوث ہیں ، پولیس نے جائے وقوعہ سے نائن ایم ایم پستول کے دس خول برآمد کرکے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کردی ہے۔
گلستان جوہر کے بھٹائی آباد بلوچ چوک کے قریب پیر کی شب تقریباً پونے بارہ بجے موٹرسائیکل سوار ملزمان کی فائرنگ سے 15 سالہ راہگیر لڑکا شاہ روم مسیح ولد افضل مسیح اور 30 سالہ طلحہٰ شاہ ولد قاسم شاہ جیلانی جاں بحق ہوگئے تھے۔
جاں بحق ہونے والوں کی لاشیں جناح اسپتال منتقل کی گئی تھیں ، جناح اسپتال میں مقتول شاروم کے والد اور ماموں نے ایکسپریس سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ مقتول شاہ روم بلوچ چوک کے قریب گلی نمبر 1/14 کا رہائشی اور گھر کے قریب واقعے انگلشن میڈیم اسکول میں آٹھویں جماعت کا طالب علم تھا ، مقتول دو بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا ، مقتول کے والد راج مستری کا کام کرتے ہیں۔
اسی طرح طلحہٰ شاہ اسی علاقے میں واقعے دھنی بخش گوٹھ کا رہائشی اور 5 بھائیوں میں چھوٹا تھا۔ یہ بات مقتول طلحہٰ شاہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والے بھائی علی شاہ نے ایکسپریس سے گفتگو کرتے ہوئے بتائی۔ مقتول فرنیچر ( صوفے ) بنانے کا کام کرتا تھا جبکہ ان کا آبائی تعلق جیکب آباد سے تھا اور مسلم لیگ فنگشنل یوسی نائن کا نائب صدر بھی تھا۔