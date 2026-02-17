گھر میں شیر کی موجودگی کی اطلاع، ریسکیو اہلکاروں کی دوڑیں لگ گئیں

غازی روڈ پر شہری نے ایمرجنسی نمبر پر گھر میں شیر گھسنے کی اطلاع دی

ویب ڈیسک February 17, 2026
facebook whatsup

لاہور میں صبح سویرے گھر میں شیر کے گھسنے کی اطلاع  نے ریسکیو 1122 اور وائلڈلائف کی دوڑیں لگوا دیں۔

تفصیلات کے مطابق غازی روڈ پر شہری نے ایمرجنسی نمبر پر گھر میں شیر گھسنے کی اطلاع دی۔ وائلڈلائف رینجر، پولیس اور ریسکیو 1122 کا عملہ موقع پر پہنچا تاہم دو سے تین گھنٹے تلاش کے باوجد شیر کی موجودگی کے کوئی شواہد نہ ملے۔

شہری کے مطابق آوارہ کتوں کا ایک گروہ ان کے گھرمیں داخل ہوا۔ کتے گھرکی دوسری منزل کی بالکونی پر چلے گئے۔ تاہم کتوں کے غرانے کی آوازیں سن کا شہری کو شک ہوا کہ یہ شیر ہے۔

مقامی محلہ داروں نے بھی شیر کا ہی شبہ ظاہر کیا۔ تلاش کرنے پر وہاں کتے پائے گئے۔

ریسکیو 1122 اور وائلڈلائف ٹیمیں واپس لوٹ گئیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہمارے بیڈرومز علیحدہ ہیں، شمون عباسی کی چوتھی بیوی کا انکشاف

ہمارے بیڈرومز علیحدہ ہیں، شمون عباسی کی چوتھی بیوی کا انکشاف

Feb 17, 2026 11:28 AM |
معروف پروڈیوسر کی ہوٹل سے لاش برآمد

معروف پروڈیوسر کی ہوٹل سے لاش برآمد

 Feb 17, 2026 10:17 AM |
سپر ماڈل روما مائیکل کی پاکستانیوں پر تنقید، سوشل میڈیا پر بحث

سپر ماڈل روما مائیکل کی پاکستانیوں پر تنقید، سوشل میڈیا پر بحث

 Feb 16, 2026 10:28 PM |

متعلقہ

Express News

پارلیمنٹ ہاؤس دھرنا، پی ٹی آئی کے 7 اراکین اسمبلی دہشت گردی کے مقدمے میں گرفتار

Express News

وزیراعظم کی وفود کی سطح پر مذاکرات میں آسٹریا کے چانسلر سے جرمن زبان میں گفتگو

Express News

شانگلہ میں آپریشن کے درمیان مقابلہ، پولیس کے تین جوان شہید، تین دہشت گرد ہلاک

Express News

کراچی؛ کیماڑی ٹاپو کے قریب گھر سے 6 بچوں کی ماں کی گلا کٹی ہوئی لاش برآمد

Express News

اپوزیشن اتحاد کا مطالبات پورے ہونے تک پارلیمنٹ ہاؤس کا دھرنا جاری رکھنے کا فیصلہ

Express News

نیٹ میٹرنگ، نیپرا نے سولر صارفین کو بڑی خوش خبری سنادی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو