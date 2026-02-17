سانحہ گل پلازہ: جوڈیشل کمیشن نے ریسکیو اداروں کو بھی طلب کرلیا

متعلقہ حکام کو 18 فروری کو کمیشن کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت

ویب ڈیسک February 17, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات کیلئے قائم جوڈیشل کمیشن نے ریسکیو اداروں کو بھی طلب کرلیا۔

کمیشن کی جانب سے جاری احکامات کے مطابق ایدھی فاؤنڈیشن، چھیپا ویلفیئر اور دیگر متعلقہ ریسکیو اداروں کو طلب کیا گیا ہے تاکہ واقعے سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کی جاسکیں۔

جوڈیشل کمیشن نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ 18 فروری کو کمیشن کے سامنے پیش ہوں اور واقعے سے متعلق اپنا مؤقف اور ریکارڈ فراہم کریں۔

کمیشن کے مطابق ریسکیو حکام کے بیانات بھی قلم بند کیے جائیں گے تاکہ سانحہ گل پلازہ کی مکمل تحقیقات ممکن بنائی جاسکیں اور ذمہ داروں کا تعین کیا جاسکے۔

گزشتہ روز سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات کرنے والے جوڈیشل کمیشن کی پہلی سماعت جسٹس آغا فیصل کی سربراہی میں ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کے دفتر میں ہوئی تھی۔ اس موقع پر کمیشن کے ممبران اور متاثریں موجود تھے۔

 کمیشن کی پہلی سماعت ہوئی میں 23 متاثرین نے بیانات قلم بند کیے گئے تھے، لوگ بیان دیتے ہوئے روپڑے اور انہوں ںے امدادی اداروں کی کارکردگی کا پول کھول دیا، عینی شاہدین نے بتایا کہ فائر بریگیڈ کے پاس پانی ختم ہوچکا تھا آگ بجھانے کے لیے جدید آلات ہی نہیں تھے، بلڈنگ کے اندر کوئی داخل نہیں ہوا، سانحے میں سراسر غلفت کا مظاہرہ کیا گیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہمارے بیڈرومز علیحدہ ہیں، شمون عباسی کی چوتھی بیوی کا انکشاف

ہمارے بیڈرومز علیحدہ ہیں، شمون عباسی کی چوتھی بیوی کا انکشاف

Feb 17, 2026 11:28 AM |
معروف پروڈیوسر کی ہوٹل سے لاش برآمد

معروف پروڈیوسر کی ہوٹل سے لاش برآمد

 Feb 17, 2026 10:17 AM |
سپر ماڈل روما مائیکل کی پاکستانیوں پر تنقید، سوشل میڈیا پر بحث

سپر ماڈل روما مائیکل کی پاکستانیوں پر تنقید، سوشل میڈیا پر بحث

 Feb 16, 2026 10:28 PM |

متعلقہ

Express News

پارلیمنٹ ہاؤس دھرنا، پی ٹی آئی کے 7 اراکین اسمبلی دہشت گردی کے مقدمے میں گرفتار

Express News

وزیراعظم کی وفود کی سطح پر مذاکرات میں آسٹریا کے چانسلر سے جرمن زبان میں گفتگو

Express News

شانگلہ میں آپریشن کے درمیان مقابلہ، پولیس کے تین جوان شہید، تین دہشت گرد ہلاک

Express News

کراچی؛ کیماڑی ٹاپو کے قریب گھر سے 6 بچوں کی ماں کی گلا کٹی ہوئی لاش برآمد

Express News

اپوزیشن اتحاد کا مطالبات پورے ہونے تک پارلیمنٹ ہاؤس کا دھرنا جاری رکھنے کا فیصلہ

Express News

نیٹ میٹرنگ، نیپرا نے سولر صارفین کو بڑی خوش خبری سنادی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو