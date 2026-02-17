امریکا میں ریپبلکن رکنِ کانگریس کے مسلم مخالف بیان پر شدید احتجاج، استعفے کا مطالبہ

کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسم نے بھی سخت ردعمل دیتے ہوئے کانگریس مین سے استعفے کا مطالبہ کیا

ویب ڈیسک February 17, 2026
واشنگٹن: امریکا میں ایک ریپبلکن رکنِ کانگریس کے مسلم مخالف بیان پر شدید ردعمل سامنے آیا ہے۔

فلوریڈا سے تعلق رکھنے والے کانگریس مین رینڈی فائن نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابق ٹوئٹر) پر ایک پوسٹ میں مسلمانوں کا موازنہ کتوں سے کیا، جس پر ملک بھر میں غم و غصہ پھیل گیا۔

امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ان کے بیان کی مذمت شہری حقوق کی تنظیموں نے کی اور ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسم نے بھی سخت ردعمل دیتے ہوئے کانگریس مین سے استعفے کا مطالبہ کیا۔

واشنگٹن میں قائم تنظیم کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز نے ایوانِ نمائندگان کی قیادت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس بیان کی مذمت کرے اور متعلقہ رکن کے خلاف کارروائی عمل میں لائے۔ تنظیم نے بیان کو غیر انسانی اور مسلم مخالف رجحان کا حصہ قرار دیا۔

تنظیم کے مطابق مذکورہ رکنِ کانگریس اس سے قبل بھی مسلمانوں اور فلسطینیوں سے متعلق سخت بیانات دیتے رہے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ایسے بیانات امریکا میں مسلم کمیونٹی کے خلاف نفرت اور امتیازی سلوک کو ہوا دے سکتے ہیں۔

دوسری جانب رینڈی فائن نے اپنے مؤقف کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اسلاموفوبک کہلانے سے خوفزدہ نہیں ہیں۔ وہ ایک ایسے کانگریسی گروپ سے بھی منسلک ہیں جو امریکا میں شریعت کے مبینہ اثر و رسوخ کے خلاف کام کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔

تاحال ریپبلکن قیادت کی جانب سے ان کے خلاف کسی تادیبی کارروائی کا اعلان نہیں کیا گیا، تاہم ان کے استعفے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔
