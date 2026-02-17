کراچی:
کراچی کے صنعتی علاقے سائٹ ایریا میں ولیکا چورنگی کے قریب واقع کیمیکل فیکٹری میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
ریسکیو 1122 کے ترجمان کے مطابق آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی کے ایم سی فائر بریگیڈ اور ریسکیو 1122 کی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں۔
فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر 6 فائر ٹینڈر روانہ کیے گئے جبکہ بعد ازاں آگ کی شدت کے پیش نظر 8 سے زائد فائر ٹینڈرز آگ بجھانے کے عمل میں حصہ لے رہے ہیں۔ کیماڑی پولیس کے مطابق 4 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں مسلسل آگ پر قابو پانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔
پولیس حکام کے مطابق آتشزدگی ڈٹرجنٹ بنانے میں استعمال ہونے والے کیمیکل میں لگی، جہاں بڑی مقدار میں کیمیکل موجود تھا جس کے باعث آگ نے شدت اختیار کی۔ آگ نے فیکٹری کو چاروں اطراف سے گھیر لیا تاہم تاحال کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔
حکام کے مطابق فیکٹری کے اندر کسی شخص کے پھنسے ہونے کی بھی کوئی اطلاع نہیں ہے۔
واقعے کے بعد سائٹ پولیس اور فائر بریگیڈ کا عملہ موقع پر موجود ہے جبکہ پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے کر کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو فیکٹری کے قریب جانے سے روک دیا ہے۔
دوسری جانب سانحہ گل پلازہ کے تناظر میں جوڈیشل کمیشن نے ریسکیو اداروں کو بھی طلب کر لیا ہے، جن میں ایدھی فاؤنڈیشن اور چھیپا ویلفیئر سمیت دیگر ادارے شامل ہیں۔
وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ متاثرہ فیکٹری کے اندر موجود تمام افراد کو فوری ریسکیو کیا جائے اور امدادی کارروائیاں تیز کی جائیں۔
وزیراعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ریسکیو ٹیمیں سرگرم عمل ہیں۔ وزیراعلیٰ سندھ نے میئر اور کمشنر کراچی کو ریسکیو آپریشن کی نگرانی کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کیمیکل فیکٹری میں آگ لگنے کی وجوہات پر فوری تحقیقات کا حکم بھی دے دیا ہے۔
حکام کے مطابق آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں جبکہ واقعے کی مکمل تحقیقات کے بعد مزید تفصیلات سامنے آئیں گی۔