سال کا پہلا سورج گرہن آج ہوگا، کیا پاکستان میں دیکھا جاسکے گا؟

رواں سال کا پہلا سورج گرہن آج ہوگا، 17 فروری 2026 کو ہونے جارہا ہے۔
تفصیلات کے مطابق آج کا سورج گرہن کا نظارہ افریقا اور جنوبی امریکا میں دیکھا جاسکے گا۔
یہ ایک رِنگ آف فائر ہوگا یعنی ایسا سالانہ سورج گرہن جو سورج کے گرد چاند کے گزرنے سے وسط حصہ چھوڑ کر ایک روشن حلقہ جیسا نظر آئے گا۔
تاہم پاکستان میں اسے براہِ راست نہیں دیکھا جا سکے گا۔
انٹارکٹیکا میں مکمل رِنگ آف فائر دکھائی دے گا جبکہ جنوبی افریقا، جنوبی امریکا اور کچھ سمندری علاقوں میں جزوی طور پر نظر آئے گا۔
یہ سورج گرہن پاکستانی وقت کے مطابق دوبہر بج کر 56 منٹ پر شروع ہوگا۔