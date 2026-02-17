’گاڈ فادر‘ کے اداکار رابرٹ ڈیوول انتقال کرگئے 

لیجنڈری اداکار نے ’گاڈ فادر‘ میں مافیا وکیل کا کردار ادا کیا تھا

ویب ڈیسک February 17, 2026
facebook whatsup

مشہور زمانہ فلم گاڈ فادر کے اداکار رابرٹ ڈیوول انتقال کرگئے، لیجنڈری اداکار نے فلم میں مافیا وکیل کا کردار ادا کیا تھا۔ 

غیر ملکی خبررساں ادارے ’اے ایف پی‘ کے مطابق گاڈ فادر اور اپوکالیپس ناؤ میں اپنے کرداروں کی وجہ سے شہرت پانے والے معروف اداکار رابرٹ ڈیوول 95 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ لیجنڈری اداکار کی اہلیہ لوسیانا ڈیوول نے ان کی موت کی تصدیق گزشتہ روز کی۔ 

انہوں نے ایک پوسٹ میں لکھا کہ کل میں نے اپنے شوہر، ایک اچھے دوست، اور اپنے وقت کے عظیم اداکاروں میں سے ایک کو الوداع کہا، ان کی موت گھر میں ہی ہوئی۔ 

مزید پڑھیں

Express News

نامور بھارتی گلوکارہ انتقال کرگئیں

شہرت سے دور رہنے والے رابرٹ ڈیوول نے بہترین اداکار کے لیے آسکر ایوارڈ بھی جیتا جب کہ وہ 6 بار دیگر کیٹیگریز میں بھی نامزد ہوئے تھے۔ 

اپنے 6 دہائیوں پر محیط کیریئر کے دوران، انہوں نے مرکزی اور ضمنی کردار دونوں میں شاندار اداکاری کی، اور بالآخر ہدایت کار بھی بنے۔

لوسیانا ڈیوول نے کہا کہ دنیا کے لیے، وہ ایک آسکر جیتنے والے اداکار، ہدایت کار، اور مصنف تھے لیکن میرے لیے وہ سب کچھ تھے۔  

یاد رہے کہ رابرٹ ڈیوول نے 1983 میں ’ٹینڈر مرسیز‘ میں ایک زوال پذیر کنٹری گلوکار کا کردار ادا کر کے آسکر جیتا تھا جب کہ ان کو آخری فلم کے لیے بھی آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا جو انہیں نہیں مل سکی۔ 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سلمان خان کے والد ہسپتال میں داخل، سب بہن بھائی پہنچ گئے

سلمان خان کے والد ہسپتال میں داخل، سب بہن بھائی پہنچ گئے

 Feb 17, 2026 02:56 PM |
’گاڈ فادر‘ کے اداکار رابرٹ ڈیوول انتقال کرگئے 

’گاڈ فادر‘ کے اداکار رابرٹ ڈیوول انتقال کرگئے 

 Feb 17, 2026 02:32 PM |
مشہور اداکارہ رشمیکا اور وجے کی شادی کا دعوت نامہ وائرل

مشہور اداکارہ رشمیکا اور وجے کی شادی کا دعوت نامہ وائرل

 Feb 17, 2026 12:35 PM |

متعلقہ

Express News

سپر ماڈل روما مائیکل کی پاکستانیوں پر تنقید، سوشل میڈیا پر بحث

Express News

ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی بڑھتی قربتیں، سابقہ منگیتر کا پیغام سامنے آگیا

Express News

اکشے کمار اپنی زندگی کے کس واقعے پر اب تک شرمندہ ہیں؟

Express News

بالی ووڈ اداکار راجپال یادو کو تہاڑ جیل سے رہا کردیا گیا

Express News

نامور بھارتی گلوکارہ انتقال کرگئیں

Express News

تابش ہاشمی کا بھارت سے شکست پر قومی ٹیم کو ٹرول کرنے کا دلچسپ انداز وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو