سہیل آفریدی کیخلاف الیکشن کمیشن عملے کو دھمکیاں دینے کے کیس کا فیصلہ محفوظ

سہیل آفریدی کے خلاف فیصلے کی صورت میں نا اہلی ہو سکتی ہے، وکیل کمیشن

ویب ڈیسک February 17, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی اور انتخابی عملے کو دھمکیاں دینے کے کیس کا فیصلہ محفوظ کرلیا۔

الیکشن کمیشن کے نوٹس اور بابر نواز کی درخواست پر چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں پانچ رکنی کمیشن نے سماعت کی۔ سہیل آفریدی کے وکیل علی بخاری اور درخواست گزار بابر نواز کے وکیل سجیل سواتی الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔

کمیشن میں درخواست گزار بابر نواز کے وکیل سجیل سواتی، الیکشن کمیشن کے وکیل خرم شہزاد اور وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کے وکیل علی بخاری نے دلائل دیے جس کے بعد فیصلہ محفوظ ہوا۔

الیکشن کمیشن کے وکیل خرم شہزاد نے دلائل میں کہا کہ ضمنی انتخاب کیلئے ضلعی انتظامیہ اور افسران الیکشن کمیشن کے ماتحت تھے، الیکشن عملہ کو دھمکانے کا مطلب الیکشن کمیشن کو دھمکانا ہے، عدلیہ نے بھی یہ قرار دیا کہ الیکشن عملہ کا تحفظ کمیشن کی ذمہ داری ہے۔

وکیل کمیشن نے کہا کہ سہیل آفریدی کے خلاف کرپٹ پریکٹسز کی کارروائی ہو سکتی ہے، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی رکنیت کو فوری طور پر معطل کیا جا سکتا ہے، سہیل آفریدی کے خلاف فیصلے کی صورت میں نا اہلی ہو سکتی ہے۔

سہیل آفریدی کے وکیل علی بخاری نے کہا کہ کمیشن نے کبھی پی ٹی آئی کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، اگر کارروائی کرنی ہے تو میری وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف درخواست پر بھی کی جاتی۔ 

ممبر سندھ الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ کیس صرف ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا نہیں دھمکانے کا بھی ہے، چیف الیکشن کمشنر نے استفسار کیا کہ آپ نے اپنی درخواست مسترد کرنے کے کمیشن کے آرڈر کو کہیں چیلنج کیا؟ جس پر علی بخاری نے کہا کہ میں نے چیلنج نہیں کیا، اس آرڈر کو میں مثال بنا کر پیش کر رہا ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی ترقیاتی اسکیموں کا اعلان کیا۔

ممبر سندھ الیکشن کمیشن نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ تو نہیں کہا کہ "صبح یا رات نہیں دیکھ پائیں گے"، چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی آپ کے کیس سے کوئی مماثلت نہیں ہے، آپ کو اپنی درخواست مسترد ہونے کے خلاف اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کرنا چاہیے تھا، کیا سہیل آفریدی نے قدرت کو کہا کہ صبح نہیں ہوگی؟۔

علی بخاری نے کہا کہ سہیل آفریدی عوامی اجتماع میں سیاسی بات کر رہے تھے، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ سہیل آفریدی عوامی اجتماع میں کہے یا بند کمرے میں وہ بطور وزیر اعلیٰ بات کر رہے تھے، ممبر کے پی نے کہا کہ کیا آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ دھمکی نہیں بد دعا تھی؟۔

چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آپ نے کمیشن پر الزام لگایا کہ پی ٹی آئی کے حق میں کبھی کوئی فیصلہ نہیں آیا، الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی ارکان کے ڈفیکشن کیس میں جماعت کے حق میں فیصلہ دیا تھا، الیکشن کمیشن نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کرلیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سلمان خان کے والد ہسپتال میں داخل، سب بہن بھائی پہنچ گئے

سلمان خان کے والد ہسپتال میں داخل، سب بہن بھائی پہنچ گئے

 Feb 17, 2026 02:56 PM |
’گاڈ فادر‘ کے اداکار رابرٹ ڈیوول انتقال کرگئے 

’گاڈ فادر‘ کے اداکار رابرٹ ڈیوول انتقال کرگئے 

 Feb 17, 2026 02:32 PM |
مشہور اداکارہ رشمیکا اور وجے کی شادی کا دعوت نامہ وائرل

مشہور اداکارہ رشمیکا اور وجے کی شادی کا دعوت نامہ وائرل

 Feb 17, 2026 12:35 PM |

متعلقہ

Express News

پارلیمنٹ ہاؤس دھرنا، پی ٹی آئی کے 7 اراکین اسمبلی دہشت گردی کے مقدمے میں گرفتار

Express News

وزیراعظم کی وفود کی سطح پر مذاکرات میں آسٹریا کے چانسلر سے جرمن زبان میں گفتگو

Express News

شانگلہ میں آپریشن کے درمیان مقابلہ، پولیس کے تین جوان شہید، تین دہشت گرد ہلاک

Express News

کراچی؛ کیماڑی ٹاپو کے قریب گھر سے 6 بچوں کی ماں کی گلا کٹی ہوئی لاش برآمد

Express News

اپوزیشن اتحاد کا مطالبات پورے ہونے تک پارلیمنٹ ہاؤس کا دھرنا جاری رکھنے کا فیصلہ

Express News

نیٹ میٹرنگ، نیپرا نے سولر صارفین کو بڑی خوش خبری سنادی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو