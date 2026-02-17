عمران خان سے ملاقات ہوتی تو صرتحال اتنی سنجیدہ نہ ہوتی، بیرسٹر گوہر

ملاقات ہوتی تو پتا ہوتا کہ عمران خان کا علاج کس نے کیا اور فیملی بھی مطمئن رہتی، چیئرمین پی ٹی آئی

ویب ڈیسک February 17, 2026
اسلام آباد:

چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے صحت کے معاملات یہاں تک پہنچے، ملاقاتیں ہوتی تو صورتحال اتنی سنجیدہ نہ ہوتی۔

اڈیالہ روانہ ہونے سے قبل بیرسٹر گوہر نے پارلیمنٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج ملاقاتوں کا دن ہے، بشریٰ بی بی اور وکلاء کی ملاقاتیں ہمارا حق ہے، ملاقات ہوتی تو پتا ہوتا کہ عمران خان کا علاج کس نے کیا اور فیملی بھی مطمئن رہتی۔

بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جیل میں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عمران خان کی صحت کا خیال رکھے۔

انہوں نے کہا کہ حیرت ہوتی ہے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ آج خان سے ملاقات ہوگی یا نہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ 100 فیصد یقین ہو کہ آج ملاقات ہوگی۔

علی امین گنڈاپور کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں تو ہم سراہتے ہیں مگر اس موقع پر پارٹی کے رہنماؤں کو کہوں گا کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے لوگ غلط مطلب لیں۔
