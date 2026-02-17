کراچی: جیولری شاپ کی دیوار توڑ کر 30 کروڑ کے زیورات چوری کرنے والا ملزم ساتھیوں سمیت گرفتار

چوری کیے جانے والے کروڑوں روپے مالیٹ کے طلائی زیورات ، موبائل فونز سمیت دیگر سامان برامد کر لیا گیا

ویب ڈیسک February 17, 2026
کراچی پولیس نے اورنگی ٹاؤن میں جیولر شاپ کا صفایا کرنے والے ملزم کو 48 گھنٹے سے بھی کم وقت میں گرفتار کر لیا جب کہ واردات میں ملوّث دیگر 5  ملزمان کو بھی گرفتار کرلیا گیا۔

رپورٹ کے مطابق اورنگی ٹاؤن اقبال مارکیٹ میں نقب زن جیولری شاپ کی دیوار توڑ کر 606 تولا سونا اور 25 لاکھ روپے مالیت کے ہیرے لے اڑے تھے جس کا بھی اقبال ٹاؤن تھانے میں درج کیا گیا تھا۔

جیولر ایوب خان نے پولیس کو بتایا تھا کہ 12 فروری کی شب دکان کے کاریگروں نے معمول کے مطابق جیولرشاپ بند کی تھی لیکن جب 14 فروری کی صبح دکان کھولی تو جیولری کے متعدد باکس خالی نکلے۔

دکان مالک کا کہنا تھا مین گیٹ کے شٹر سے اندر جاکر دیکھا تو دکان کے عقبی حصے کی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، دکان کے اندر جیولری کا سامان چیک کیا تو کافی باکس خالی ملے، دکان کے پیچھے جا کردیکھا تو دکان کی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی۔

اس حوالے سے پولیس کا کہنا تھا مقدمے کے اندارج کے بعد بڑی نقب زنی کی واردات کی تفتیش شروع کر دی گئی ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔

واردات میں ملوّث سمیت دیگر  6ملزمان کو بھی گرفتار کرکے چوری کیے جانے والے کروڑوں روپے مالیٹ کے طلائی زیورات ، موبائل فونز سمیت دیگر سامان برامد کر لیا گیا۔

اب اس حوالے سے وزیر داخلہ سندھ ضیا لنجار کا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ پولیس نے 48 گھنٹوں کے اندر ملزم کو گرفتار کرکے سونا برآمد کر لیا۔

وزیر داخلہ سندھ نے ایس ایس پی غربی طارق مستوئی اور ٹیم کو شاندار کارکردگی پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا پولیس نے پیشہ ورانہ مہارت سےکارروائی کرکے عوام کا اعتماد بحال کیا۔

ضیا لنجار کا کہنا تھا حکومت سندھ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہرممکن اقدامات کر رہی ہے، جرائم کے خاتمے اور قیام امن کے لیے پولیس کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔
