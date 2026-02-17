بالی ووڈ کے دبنگ اداکار سلمان خان کے والد سلیم خان کو طبیعت خراب ہونے پر اسپتال میں داخل کردیا گیا۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق اگرچہ خاندان نے ابھی تک ان کی اسپتال میں داخل ہونے کی وجہ باضابطہ طور پرتصدیق نہیں کی لیکن ان کی حالت کے بارے میں مزید اپ ڈیٹس کا انتظار ہے۔
اداکار سلمان خان کے والد اور سینئر اسکرین رائٹر سلیم خان کو منگل کو ممبئی کے بندرا میں واقع لیلاوتی اسپتال میں داخل کیا گیا۔
رپورٹس میں بتایا گیا کہ سلمان خان کو اسپتال پہنچتے اور بعد میں بھاری سیکورٹی میں اسپتال سے نکلتے دیکھا گیا۔
بال ووڈ سپر اسٹار سیاہ ٹی شرٹ اور کیپ میں ملبوس تھے لیکن انہوں نے اسپتال کے باہر موجود میڈیا نمائندوں سے کوئی بات نہیں کی۔
سلیم خان نے نومبر 2025 میں اپنا 90 واں جنم دن منایا، بھارتی سنیما کی تاریخ کے سب سے بااثر شخصیات میں سے ایک ہیں۔
آئیکونک اسکرین رائٹنگ جوڑی سلیم جاوید (سلیم خان اور جاوید اختر) نے کئی نمایاں فلمیں تخلیق کیں جنہوں نے 1970 کی دہائی میں مین اسٹریم ہندی سنیما کی شکل بدل دی۔
ان کے سب سے مشہور فلموں میں ’شولے‘، ’زنجیر‘ اور ’دیوار‘ شامل ہیں، یہ فلمیں نہ صرف کمرشل طور پر شاندار کامیاب ہوئیں بلکہ ثقافتی طور پر بھی دیرپا اثر چھوڑ گئیں۔