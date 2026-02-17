وزیراعظم اور آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل کی ملاقات، ٹیکنالوجی کے ذمہ دارانہ استعمال کی حمایت

وزیراعظم کی انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل سے ملاقات ہوئی جس میں جوہری ٹیکنالوجی کے ذمہ دارانہ استعمال کے فروغ کی حمایت کا اعادہ کیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق وزیراعظم محمد شہبازشریف سے آج ویانا انٹرنیشنل سینٹر میں جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے (آئی اے ای اے) کے ڈائریکٹر جنرل مسٹر رافیل ماریانو گروسی نے ملاقات کی۔
نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات و نشریات جناب عطاء اللہ تارڑ، وزیراعظم کے معاون خصوصی سید طارق فاطمی اور سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ بھی ملاقات میں موجود تھیں۔
وزیراعظم نے کینسر کی تشخیص اور علاج، زراعت، نیوکلیئر پاور جنریشن اور صنعتی ایپلی کیشنز جیسے شعبوں میں جوہری ٹیکنالوجی کے ذمہ دارانہ استعمال کے فروغ میں IAEA کے کردار کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا۔
انہوں نے پاکستان اور آئی اے ای اے کے درمیان مضبوط شراکت داری کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان نہ صرف آئی اے ای اے کے تکنیکی تعاون پروگرام سے مستفید ہو رہا ہے بلکہ اپنے ماہرین کی فراہمی اور ادارے کے رکن ممالک کے لیے بین الاقوامی تربیت کے انعقاد کے ذریعے ادارے کے کام میں حصہ ڈال رہا ہے۔
دوسری جانب ڈائریکٹر جنرل گروسی نے جوہری ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال میں پاکستان کے تجربے اور مہارت اور اس کے انجینئرز، سائنسدانوں اور تکنیکی ماہرین کے اعلیٰ معیار کا اعتراف کیا۔
دیگر چیزوں کے علاوہ، انہوں نے جوہری تحفظ اور سلامتی کے شعبوں میں ادارے کے کام میں پاکستان کے تعاون کو سراہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان جوہری ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال میں آئی اے ای اے کے دیگر رکن ممالک کی مدد کے لیے موزوں ہے۔ وہ مارچ 2026 میں فرانس کے زیر اہتمام نیوکلیئر انرجی سمٹ میں پاکستان کی فعال شرکت کے منتظر ہیں۔
مزید برآں انسٹی ٹیوٹ آف نیوکلیئر میڈیسن اینڈ آنکولوجی کو آئی اے ای اے کے تعاون کے مرکز کے طور پر نامزد کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے گئے۔
پاکستان اور آئی اے ای اے کی جانب سے بالترتیب نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار اور ڈی جی گروسی نے معاہدے پر دستخط کیے۔