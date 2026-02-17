کراچی کی تاریخ کی سب سے بڑی نقب زنی واردات 48 گھنٹے میں حل

واردات میں ملوث سابق ملازم سمیت 6 ملزمان گرفتار، 31 کروڑ مالیت کے زیورات برآمد

ویب ڈیسک February 17, 2026
facebook whatsup
کراچی:

پولیس نے کراچی کی تاریخ کی سب سے بڑی نقب زنی واردات کا کیس 48 گھنٹے میں حل کرلیا۔

ڈسٹرکٹ ویسٹ پولیس نے اورنگی ٹاؤن اقبال مارکیٹ میں پرنس جیولرز پر نقب زنی کی واردات میں ملوث تمام ملزمان کو گرفتار کرکے 31 کروڑ سے زائد مالیت کا 7064 گرام سونا، چاندی سمیت مسروقہ زیورات برآمد کرلیے۔

ڈی آئی جی ویسٹ زون عرفان بلوچ کے مطابق واردات میں ملوث ماسٹر مائنڈ عرفان سمیت 6 رکنی گینگ کو گرفتار کرلیا گیا، ملزمان کے خفیہ ٹھکانے سے زیورات بھی برآمد ہوگئے۔

ملزمان نے دیوار کاٹ کر سیف تک رسائی حاصل کی، سونا، چاندی اور ڈائمنڈ چوری کیے تھے، پولیس کی تکنیکی تفتیش میں دکان کے ملازم کے واردات میں ملوث ہونے کا انکشاف ہوا۔ ملازم عامر نے چابی کی نقل اور دیوار کی مارکنگ کرکے واردات میں سہولت کاری کی۔ عامر دکان پر 15 سال سے ملازمت کر رہا تھا۔

واردات میں استعمال ہونے والا گلینڈر، اسلحہ، موٹرسائیکل اور موبائل فونز بھی پولیس نے قبضے میں لے لیے، واردات کی منصوبہ بندی 6 ماہ قبل کی گئی تھی، ملزمان کو قانونی کارروائی کے لئے تفتیشی حکام کے حوالے کردیا گیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

وِل اسمتھ پر غیر اخلاقی حرکات کا الزام، جیڈا اسمتھ نے بڑا قدم اٹھا لیا

وِل اسمتھ پر غیر اخلاقی حرکات کا الزام، جیڈا اسمتھ نے بڑا قدم اٹھا لیا

 Feb 17, 2026 05:26 PM |
سلمان خان کے والد اسپتال میں داخل، سب بہن بھائی پہنچ گئے

سلمان خان کے والد اسپتال میں داخل، سب بہن بھائی پہنچ گئے

 Feb 17, 2026 04:51 PM |
’گاڈ فادر‘ کے اداکار رابرٹ ڈیوول انتقال کرگئے 

’گاڈ فادر‘ کے اداکار رابرٹ ڈیوول انتقال کرگئے 

 Feb 17, 2026 02:32 PM |

متعلقہ

Express News

پارلیمنٹ ہاؤس دھرنا، پی ٹی آئی کے 7 اراکین اسمبلی دہشت گردی کے مقدمے میں گرفتار

Express News

وزیراعظم کی وفود کی سطح پر مذاکرات میں آسٹریا کے چانسلر سے جرمن زبان میں گفتگو

Express News

شانگلہ میں آپریشن کے درمیان مقابلہ، پولیس کے تین جوان شہید، تین دہشت گرد ہلاک

Express News

کراچی؛ کیماڑی ٹاپو کے قریب گھر سے 6 بچوں کی ماں کی گلا کٹی ہوئی لاش برآمد

Express News

اپوزیشن اتحاد کا مطالبات پورے ہونے تک پارلیمنٹ ہاؤس کا دھرنا جاری رکھنے کا فیصلہ

Express News

نیٹ میٹرنگ، نیپرا نے سولر صارفین کو بڑی خوش خبری سنادی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو