کراچی کی تاریخ کی سب سے بڑی نقب زنی واردات 48 گھنٹے میں حل

کراچی:
پولیس نے کراچی کی تاریخ کی سب سے بڑی نقب زنی واردات کا کیس 48 گھنٹے میں حل کرلیا۔
ڈسٹرکٹ ویسٹ پولیس نے اورنگی ٹاؤن اقبال مارکیٹ میں پرنس جیولرز پر نقب زنی کی واردات میں ملوث تمام ملزمان کو گرفتار کرکے 31 کروڑ سے زائد مالیت کا 7064 گرام سونا، چاندی سمیت مسروقہ زیورات برآمد کرلیے۔
ڈی آئی جی ویسٹ زون عرفان بلوچ کے مطابق واردات میں ملوث ماسٹر مائنڈ عرفان سمیت 6 رکنی گینگ کو گرفتار کرلیا گیا، ملزمان کے خفیہ ٹھکانے سے زیورات بھی برآمد ہوگئے۔
ملزمان نے دیوار کاٹ کر سیف تک رسائی حاصل کی، سونا، چاندی اور ڈائمنڈ چوری کیے تھے، پولیس کی تکنیکی تفتیش میں دکان کے ملازم کے واردات میں ملوث ہونے کا انکشاف ہوا۔ ملازم عامر نے چابی کی نقل اور دیوار کی مارکنگ کرکے واردات میں سہولت کاری کی۔ عامر دکان پر 15 سال سے ملازمت کر رہا تھا۔
واردات میں استعمال ہونے والا گلینڈر، اسلحہ، موٹرسائیکل اور موبائل فونز بھی پولیس نے قبضے میں لے لیے، واردات کی منصوبہ بندی 6 ماہ قبل کی گئی تھی، ملزمان کو قانونی کارروائی کے لئے تفتیشی حکام کے حوالے کردیا گیا۔