ہیلتھ سروسز اکیڈمی کیس: ترجمان صدر مملکت کی وضاحت، سوشل میڈیا افواہیں مسترد

وفاقی محتسب کے حکم کے خلاف قانون کے مطابق ایک درخواستِ نظرثانی ایوانِ صدر کو موصول ہوئی ہے

ویب ڈیسک February 17, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

ہیلتھ سروسز اکیڈمی سے متعلق کارروائی اور کام کی جگہ پر خواتین کو ہراسانی سے تحفظ کے وفاقی محتسب کے فیصلے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں پر صدرِ پاکستان کے ترجمان نے وضاحتی بیان جاری کر دیا۔

ترجمان کے مطابق وفاقی محتسب کے حکم کے خلاف قانون کے مطابق ایک درخواستِ نظرثانی ایوانِ صدر کو موصول ہوئی ہے۔

وفاقی محتسب ادارہ اصلاحات ایکٹ 2013 کی دفعہ 14(2) کے تحت نظرثانی درخواست دائر ہونے کی صورت میں متعلقہ حکم پر عمل درآمد ساٹھ روز کے لیے خودکار طور پر معطل ہو جاتا ہے۔

بیان میں واضح کیا گیا کہ اس قانونی کارروائی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ متعلقہ فرد کو الزامات سے بری قرار دے دیا گیا ہے یا انہیں حتمی طور پر بحال کر دیا گیا ہے۔ معاملہ بدستور زیرِ جائزہ ہے۔

ترجمان نے بتایا کہ مکمل سرکاری ریکارڈ متعلقہ فورم سے طلب کر لیا گیا ہے تاکہ اس کا جائزہ لے کر معاملہ مجاز اتھارٹی کے سامنے قانون کے مطابق فیصلہ کے لیے پیش کیا جا سکے۔

صدر کے ترجمان نے سوشل میڈیا پر زیرِ گردش اس دعوے کو بھی مسترد کیا کہ ملزم کو صدر کی جانب سے بری قرار دے دیا گیا ہے یا انہیں حتمی ریلیف فراہم کر دیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ صدرِ پاکستان آئین اور ملکی قوانین کے مطابق اقدامات کرنے کے پابند ہیں اور فیصلہ بھی قانون کے مطابق ہی کیا جائے گا۔

عوام اور میڈیا سے اپیل کی گئی ہے کہ معاملے پر قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

وِل اسمتھ پر غیر اخلاقی حرکات کا الزام، جیڈا اسمتھ نے بڑا قدم اٹھا لیا

وِل اسمتھ پر غیر اخلاقی حرکات کا الزام، جیڈا اسمتھ نے بڑا قدم اٹھا لیا

 Feb 17, 2026 05:26 PM |
سلمان خان کے والد اسپتال میں داخل، سب بہن بھائی پہنچ گئے

سلمان خان کے والد اسپتال میں داخل، سب بہن بھائی پہنچ گئے

 Feb 17, 2026 04:51 PM |
’گاڈ فادر‘ کے اداکار رابرٹ ڈیوول انتقال کرگئے 

’گاڈ فادر‘ کے اداکار رابرٹ ڈیوول انتقال کرگئے 

 Feb 17, 2026 02:32 PM |

متعلقہ

Express News

پارلیمنٹ ہاؤس دھرنا، پی ٹی آئی کے 7 اراکین اسمبلی دہشت گردی کے مقدمے میں گرفتار

Express News

وزیراعظم کی وفود کی سطح پر مذاکرات میں آسٹریا کے چانسلر سے جرمن زبان میں گفتگو

Express News

شانگلہ میں آپریشن کے درمیان مقابلہ، پولیس کے تین جوان شہید، تین دہشت گرد ہلاک

Express News

کراچی؛ کیماڑی ٹاپو کے قریب گھر سے 6 بچوں کی ماں کی گلا کٹی ہوئی لاش برآمد

Express News

اپوزیشن اتحاد کا مطالبات پورے ہونے تک پارلیمنٹ ہاؤس کا دھرنا جاری رکھنے کا فیصلہ

Express News

نیٹ میٹرنگ، نیپرا نے سولر صارفین کو بڑی خوش خبری سنادی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو