کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور ژالہ باری، نشیبی علاقے زیرِ آب

شدید بارش اور تیز آندھی کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی جبکہ کھڑی فصلوں کو بھی نقصان پہنچا

ویب ڈیسک February 17, 2026
صوبائی دارالحکومت کوئٹہ اور اس کے مضافات میں گزشتہ رات سے وقفے وقفے کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث متعدد نشیبی علاقے زیرِ آب آ گئے جبکہ ندی نالوں میں طغیانی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ آج رات تک اور آئندہ 12 گھنٹوں تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ کوئٹہ اور گردونواح کے علاوہ پشین، چمن، قلعہ سیف اللہ اور قلعہ عبداللہ میں بھی بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ ہرنائی، مستونگ، نوشکی اور دیگر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی جبکہ بلوچستان کے کئی علاقوں میں ژالہ باری بھی رپورٹ ہوئی ہے۔

محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش قلات میں 32 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ کوئٹہ میں 29 ملی میٹر، خضدار میں 7، پسنی میں 6، نوکنڈی اور تربت میں 5، اورماڑہ میں 4 جبکہ ژوب میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔

قلات شہر اور گردونواح میں رات بھر وقفے وقفے سے بارش اور ژالہ باری کا سلسلہ جاری رہا جس سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ چاغی کے مختلف علاقوں، دالبندین، سیندک، امین آباد اور چہتر سمیت دیگر مقامات پر بھی گزشتہ شب سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔

شدید بارش اور تیز آندھی کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی جبکہ کھڑی فصلوں کو بھی نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
