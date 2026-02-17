عمران خان کو ڈیل دی جا رہی ہے، نہ ہی ڈھیل، عطا تارڑ

وفاقی وزیراطلاعات و نشریات عطااللہ تارڑ نے کہا ہےکہ بانی پی ٹی آئی کو نہ ڈیل دی جا رہی ہے، نہ ہی ڈھیل دی جا رہی ہے، البتہ اُن کی تمام طبی ضروریات پوری کی جائیں گی۔
لندن میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیراطلاعات نے کہاکہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کی صورتحال تشویشناک نہیں، سوشل میڈیا پرسنسنی خیزی پھیلائی گئی۔ صحت کے معاملےپر سیاست نہیں کرنی چاہیئے۔
وزیراعظم کے کامیاب دورہ آسٹریا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیراطلاعات عطااللہ تارڑ نے کہاکہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو ایک نئی جہت ملے گی۔ انہوں نےکہاکہ وزیراعطم کی جرمن زبان میں گفتگو کو چانسلر کرسچین اسٹاکر اور آسٹریا کے عوام نے بہت سراہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کی جانب سے جرمن زبان میں بات چیت کے سوشل میڈیا پر بھی چرچے ہیں۔ کرکٹ میچ کے حوالے سے سوال پر وزیراطلاعات نے کہا کہ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے۔ ٹیم میں بہتری کی گنجائش ہے۔