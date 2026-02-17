استری سے جلے ڈیزائن کی شرٹ متعارف، قیمت سنتے ہی ہوش اڑ جائیں!

عالمی فیشن برانڈ ویٹی مینٹس نے ایسی شرٹ متعارف کروائی ہے جس پر استری سے جلے ہوئے ہونے کا نشان واضح ہے

ویب ڈیسک February 17, 2026
عالمی فیشن برانڈ ویٹی مینٹس نے اپنی تازہ ترین تخلیقات میں ایک انوکھا قدم اٹھاتے ہوئے ایسی شرٹ متعارف کروائی ہے جس پر ’’آئرن برن‘‘ یعنی استری کے جلے نشان کی تصویر کشی کی گئی ہے۔

اس منفرد ڈیزائن نے فیشن کے شوقین افراد میں بحث کو جنم دیا ہے۔ جبکہ اس شرٹ کی قیمت تقریباً $1,139 (تقریباً 24 لاکھ پاکستانی روپے سے زائد) ہے، جس نے صارفین میں حیرت اور تجسس پیدا کردیا ہے۔

فیشن کی دنیا میں VETEMENTS ایسی شے کے ساتھ سامنے آئی ہے جس میں عام ٹی شرٹ یا بٹن ڈاؤن شرٹ کی نسبت کچھ نیا اور چیلنجنگ نظر آتا ہے۔ اس شرٹ پر جس طرح کا جلنے کا نشان دکھایا گیا ہے، اسے دیکھ کر پہلی نظر میں یہی لگتا ہے کہ یہ کپڑے کو استری کے دوران نقصان پہنچنے کا عکس ہے۔ مگر حقیقت میں یہ ایک خاص گرافک پرنٹ ہے جسے فیشن کے محاذ پر ایک آرٹسٹک تاثر کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔

اس طرح کے غیر روایتی فیشن ڈیزائن اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ کس طرح جدید فیشن برانڈز جارحانہ طرزِ فکر، آرٹ اور روزمرہ کے تجربات کو ڈریس ڈیزائن میں شامل کر رہے ہیں، تاکہ وہ اپنے صارفین کو کچھ منفرد پیش کر سکیں۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ VETEMENTS جیسے برانڈز عام فیشن کی حدوں کو چیلنج کرتے ہوئے ایسے عناصر پر تجربات کر رہے ہیں جو روایتی طور پر فیشن میں نہیں دیکھے جاتے۔

قیمت اور ڈیزائن کے لحاظ سے یہ شرٹ ایک لگژری فیشن آئٹم کے زمرے میں آتی ہے جسے خریدار صرف اس کے منفرد اسٹائل اور برانڈ ویلیو کے لیے پسند کریں گے، نہ کہ عملی استعمال کے لیے۔ اس قسم کے فیشن کے پیس عام طور پر فیشن ویک، اسٹائل بلاگز اور کلیکٹرز میں زیادہ دلچسپی کا باعث بنتے ہیں۔

فیشن کے شائقین اور سوشل میڈیا صارفین نے اس منفرد ’’آئرن برن‘‘ پرنٹ پر اپنی آرا کا اظہار بھی شروع کر دیا ہے؛ کچھ اسے فیشن کی دنیا میں تخلیقی آزادی کی علامت قرار دے رہے ہیں، جب کہ کچھ کا کہنا ہے کہ اس طرح کے غیر معمولی ڈیزائنز محض شہرت کے لیے بنائے جاتے ہیں۔

یہ پہلا موقع نہیں کہ VETEMENTS نے روایتی فیشن کی حدود سے ہٹ کر کچھ پیش کیا ہو، برانڈ پہلے بھی اپنی جارحانہ، بولڈ اور متنازع ڈیزائنز کی وجہ سے پہچانا جاتا رہا ہے، جس میں وہ روزمرہ اشیاء یا ثقافتی عناصر کو غیر متوقع انداز میں کپڑوں پر شامل کرتا ہے۔

VETEMENTS کا یہ اقدام ایک بار پھر اس بات کا ثبوت ہے کہ فیشن صرف لباس نہیں، بلکہ اظہارِ خیال اور فنونِ لطیفہ کا ایک ذریعہ بھی بن چکا ہے، چاہے وہ استری کے نشان جیسا غیر روایتی آؤٹ فٹ ہی کیوں نہ ہو۔


 
