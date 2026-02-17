ہالی ووڈ اداکارہ جیڈا پنکیٹ اسمتھ نے اپنے شوہر وِل اسمتھ کے سابق قریبی دوست بلال سلام کے خلاف اہم قانونی قدم اٹھا لیا ہے۔
برطانوی اخبار ڈیلی میل کی جانب سے حاصل کردہ عدالتی دستاویزات کے مطابق فلم Scream 2 کی اداکارہ نے کیلیفورنیا کی عدالت میں درخواست کی ہے کہ دسمبر 2025 میں بلال سلام کی جانب سے دائر کیا گیا 30 لاکھ ڈالر کا مقدمہ خارج کیا جائے۔ اس مقدمے میں بلال نے الزام عائد کیا تھا کہ جیڈا نے ایک ہوٹل میں انہیں دھمکیاں دی تھیں۔
نئی درخواست میں جیڈا پنکیٹ اسمتھ نے مؤقف اختیار کیا کہ بلال سلام، جو طویل عرصے سے وِل اسمتھ کے ساتھ وابستہ ایک موسیقار رہے ہیں، دراصل اسمتھ خاندان کے خلاف جاری مبینہ عوامی مہم کے تحت توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
عدالتی مؤقف میں کہا گیا کہ مدعی نے بغیر کسی ثبوت کے میڈیا کو انٹرویوز دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے ذاتی طور پر ول اسمتھ کو نامناسب جنسی حرکات میں ملوث دیکھا۔
درخواست میں مزید کہا گیا کہ بلال کے الزامات بے بنیاد، غیر مصدقہ اور محض توجہ حاصل کرنے کے لیے لگائے گئے، اور ان کا مقصد جیڈا اور ان کے خاندان کو ہراساں کرنا تھا۔ جیڈا نے قانونی کاغذات میں یہ بھی مؤقف اپنایا کہ انہیں اپنے خاندان سے متعلق ایسے معاملے پر، جو عوامی دلچسپی کا مرکز بن چکا ہو، بیان دینے کا حق حاصل ہے۔
یہ تازہ قانونی پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب بلال سلام نے پوڈکاسٹ Unwine With Tasha K میں گفتگو کے دوران دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ول اسمتھ کو اداکار ڈوانے مارٹن کے ساتھ قابل اعتراض صورتحال میں دیکھا۔ بلال نے یہ بھی الزام لگایا کہ انہیں ایسے کام انجام دینے کے لیے کہا گیا جو ان کے بقول غیر قانونی، غیر اخلاقی یا اخلاقی طور پر مشتبہ تھے۔
موسیقار نے مزید دعویٰ کیا کہ اگر انہوں نے جیڈا کی پیشکش قبول نہ کی تو انہیں ’’سنگین نتائج‘‘ کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے۔
ادھر جیڈا کی جانب سے دائر کردہ درخواست میں ان کے اس بیان کا بھی حوالہ دیا گیا جو انہوں نے امریکی میڈیا آؤٹ لیٹ TMZ کو دیا تھا، جس میں انہوں نے بلال کے الزامات کے جواب میں واضح الفاظ میں کہا تھا: ’’ہم مقدمہ کر رہے ہیں۔‘‘